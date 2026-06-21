Pocos minutos necesitó Lamine Yamal para darle una mano a España en el Mundial 2026. Después de ser designado para ir como titular ante Arabia Saudita, la joya se echó el equipo al hombro para poner a ganar a los ibéricos antes del minuto 20.

Destellos de su calidad en las primera dos acciones ya anticipaban que el del Barcelona haría daño. Justo después de acercarse, vino un pase de Mikel Oyarzabal, quien lo asistió a la perfección para que Yamal solo tuviese que dar un pase al área.

¡GOL DE LAMINE YAMAL!



La joya de España anotó el 1-0 ante Arabia Saudita e ilusiona a los hinchas en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/pA0ppk26gu — DSPORTS (@DSports) June 21, 2026

Quien debutó en el Mundial con gol, al término del primer tiempo fue reemplazado. Vale recordar que Yamal venía de una lesión que lo alejó del fin de la temporada y lo llevan de a poco para evitar recaídas.

España aceleró y lo sentenció

Un tiempo le bastó al equipo español para sentenciar a su favor el resultado de la fecha 2 del Mundial 2026. Tras la anotación de su joya, luego vino un doblete de Mikel Oyarzabal quien convirtió las críticas por su nulo aporte en el primer partido, en partipación activa.

Al 21′ y 24′, respectivamente, el que pertenece a la Real Sociedad no desaprovechó frente al pórtico rival. Hacia el minuto 36 tuvo una nueva chance, pero el palo le negó lo que hubiese sido su triplete para igualar en la tabla de goleadores a Deniz Undav y Lionel Messi.

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Con dicha ventaja de tres goles a su favor, los ibéricos dieron manejo al partido hasta el cierre de la primera mitad. Quien mejor calificado estuvo fue justamente el ‘9′, al que le dieron un puntaje de 9.5.

El resto del equipo, a excepción de Cucurella y Simón, que no entraron tanto en acción se quedaron por debajo de los 7.0. puntos. De resto, los ocho jugadores de más que alineó Luis de la Fuente fueron reconocidos por la armonía que se le vio al juego colectivo del seleccionado.

Uruguay, apurada

Esa primera victoria de La Roja en la Copa Mundo marca diferencias en el grupo H, del que también hacen parte Uruguay y Cabo Verde.

Si bien los africanos le empataron a España en la primera jornada, este domingo no se cree que corran la misma suerte ante unos sudamericanos que tienen las armas para ganarse los tres puntos.

Selección de Uruguay empató en la fecha 1 y buscará ganar en la 2 ante Cabo Verde en el Mundial 2026. Foto: AP Photo/Lynne Sladky

Los dirigidos ante Marcelo Bielsa remataron de gran forma el partido inicial ante los saudíes, lo que hace pensar que fue cuestión de una mal planteamiento haber igualado 1-1 en el estreno.

Además, de que con fútbol, pero también con apuro, sí o sí los charrúas deben ganar para no quedarse relegados de los primeros puesto en la tabla de posiciones del grupo H.

Adicional, es que si la celeste no llega a ganar este 21 de junio, llegaría a la fecha final obligada a vencer a España que viene alzando el vuelo con un Lamine Yamal deseoso de ser campeón y dar la segunda corona a su nación.

Una vez se complete la jornada dominical, para Uruguay y España quedará un partido que será entre sí el próximo viernes, 26 de junio, desde las 7:00 p.m. (hora Colombia).