De amateur a líder de la tabla de goleadores en el Mundial 2026, junto a Leo Messi: la historia

Hasta sus 22 años era un desconocido y hoy, con 29 es, junto a Lionel Messi, el líder de la tabla de goleadores del Mundial 2026. Esa es la historia del atacante de Alemania, Deniz Undav.

Para muchos, el éxito del atacante le pudo haber llegado tarde, pero es que tenía reservadas cosas grandes para quien en 2019 apenas jugaba en la Cuarta División de Alemania.

Con 23 años ascendió a tercera de su país, un año después fue a la segunda de Bélgica teniendo la edad de 24. Hasta los 25 logró tener su debut como profesional en Primera División, siendo parte de un equipo en Bélgica.

Dos años después, ya con 27, Stuttgart de su país le dio la primera chance de jugar en Bundesliga, y fue hasta los 28 que, sin ser parte de las divisiones menores de Alemania logró marcar un gol con la selección de Alemania que le abrió los caminos.

Para el Mundial 2026 fue llamado por Julian Nagelsmann, quien confió en él y lo tuvo en cuenta.

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En ninguno de los dos partidos de los germanos ha sido titular. Ante Curazao entró 27 minutos y anotó uno de los goles de la faena que tuvieron los europeos por 7-1.

Frente a Costa de Marfil el sábado pasado tampoco fue inicialista. 31 minutos le bastaron para anotar dos tantos más en su cuenta personal e igualar a Lionel Messi que se instaló desde el primer partido en la cima de la tabla de goleadores.

Undav no solo es letal frente al arco, también juega en conjunto, pues hila dos asistencias lo que hacen que tenga una calificación promedio de 9.1 en lo corrido de la Copa del Mundo.

La sensación y no es titular

Para llegar hasta aquí, el atacante ha tenido que pasar por múltiples clubes desde 2015. En 2022 se dio la primera transferencia por un valor relativamente alto. Brigthon de Inglaterra pagó 7.8 millones de euros por su ficha.

Luego de eso siguió dando tumbos por varios países hasta que Stuttgart en 2023 apostó por él en forma de préstamo. Al ver que se acopló, en 2024 se lanzó a comprarlo por un cifra de 29.1 millones de euros que está en aumento tras los tres goles y dos asistencias del Mundial 2026.

Deniz Undav, delantero de la Selección de Alemania que anotó doblete ante Costa de Marfil Foto: Chris Young/The Canadian Press v

Prensa mundial lo reconoce

Es tal el impacto que ha generado el delantero, que la prensa de Alemania se ha dedicado a comentar su caso. Florian Plettenberg, de Sky Sports, reseñó lo de Undav en sus redes sociales personales.

“Deniz Undav es un cuento de hadas alemán. 3 goles y 2 asistencias en esta Copa del Mundo, todos como suplente”, resaltó.

“Recientemente extendió su contrato con el VfB Stuttgart. Hace solo unos años, ni siquiera jugaba fútbol profesional”, dijo de la historia del jugador.

“Ahora: 8 goles en sus últimos 8 partidos con Alemania”, sobre la seguidilla que trae.

One Football, otra perfil de X, también destacó: “Deniz Undav ha sido el súper suplente definitivo de Alemania. 13 G/A en sus últimas 11 apariciones con Alemania, incluyendo 5 en este Mundial a pesar de entrar desde el banquillo cada vez”.