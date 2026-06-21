Notificación que impacta a España sobre Lamine Yamal: comunicado oficial antes del juego ante Arabia Saudita

Lamine Yamal es noticia en el Mundial 2026 en un anuncio oficial que impacta en la Selección España. A través de sus canales oficiales, el equipo español dejó claro que la joya del Barcelona será titular en el juego ante Arabia Saudita, que se jugará en el Mercedes-Benz Stadium de Atalanta, en la segunda jornada de los grupos de la Copa del Mundo.

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Un once inicial de la Selección España en el que el técnico Luis de la Fuente introduce cuatro cambios con respecto al debut ante Cabo Verde, siendo el ingreso de Lamine Yamal el más llamativo. De esta manera, una de las estrellas más esperadas en esta edición de la Copa del Mundo hace su aparición desde el pitazo inicial.

El jugador de 18 años de edad, en busca de ritmo de juego tras 55 días de baja por una lesión muscular, había disputado los últimos 25 minutos en el empate sin goles ante Cabo Verde en la primera fecha, también en Atlanta.

Además de la estrella del Barcelona, Pedro Porro ocupará el lateral derecho en lugar de Marcos Llorente, mientras que en el ataque Dani Olmo y Álex Baena suplen a Gavi y Ferran Torres. Repite como nueve Mikel Oyarzabal.

Equipo titular de España

Unai Simón - Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella - Rodri (Capitán), Pedri - Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena - Mikel Oyarzabal. Técnico: Luis De La Fuente.

🚨 OFICIAL | Ya tenemos nuestro 𝗢𝗡𝗖𝗘 ante Arabia Saudí.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/pBcW94GLzX — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 21, 2026

Arabia Saudita tiene en la mira a Lamine Yamal

“Lamine Yamal puede ser el mayor talento del mundo”, fue la frase que lanzó el seleccionador de Arabia Saudita, el griego Georgios Donis, en la rueda de prensa previa al duelo contra España, que se supone sería la resurrección española tras el descalabro ante Cabo Verde.

“Ha sido el mejor sustituto posible de Messi en el Barça, teniendo en cuenta su edad y su calidad futbolística. Pero sobre todo lo que destaca es la madurez, sabe qué hacer en cada momento. Es espectacular ver en el fútbol talentos como el de Lamine y es un placer enfrentarlo”, dijo Donis, quien parece tener bien estudiado a su rival europeo.

Lamine Yamal, volante de España. Foto: Getty Images

El DT de Arabia Saudita, que además inició el Mundial 2026 con un esperanzador empate 1-1 ante Uruguay, subrayó que la selección española “no es el mismo equipo con Lamine y Nico Williams en el banquillo”. Se espera a un Yamal más fortalecido con la presión por ser el guía de La Roja en Estados Unidos.