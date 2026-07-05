Los partidos del Mundial 2026 de este lunes 6 de julio: continúan los octavos

La fase de octavos de final de la Copa del Mundo de la Fifa 2026 entra en su etapa de cierre desde este lunes 6 de julio. La programación de esta penúltima jornada del cuadro de eliminación directa define dos nuevos cupos para la ronda de los ocho mejores equipos del torneo.

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La actividad de las llaves del domingo dejó como resultado las clasificaciones de la selección noruega, que dejó en el camino a Brasil.

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Con ese marcador, Noruega se sumó a Marruecos y Francia en el grupo de los combinados instalados en los cuartos de final.

Partidos de la jornada

El primer turno de la jornada corresponderá al enfrentamiento entre las selecciones de España y Portugal. La escuadra española accedió a esta fase de eliminación directa luego de superar tres goles a cero al seleccionado de Austria en el partido de dieciseisavos.

Dallas acogerá un duelo ibérico entre dos viejos conocidos.



La @SEFutbol y @selecaoportugal competirán por una plaza en cuartos de final el lunes 6 a las 21:00 (horario peninsular español).



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El esquema del director técnico español, Luis de la Fuente, se impuso en el marcador desde los primeros minutos, lo que le permitió administrar las sustituciones de la plantilla para cuidar a sus mejores jugadores.

Por su parte, la delegación de Portugal avanzó a los octavos de final tras sellar una remontada frente a la selección de Croacia. El conjunto croata tomó la ventaja inicial en el juego, pero las anotaciones del atacante Cristiano Ronaldo, mediante tiro penal, y del delantero Gonçalo Ramos definieron el pase luso.

El cierre de la programación deportiva estará a cargo de la selección de los Estados Unidos, último equipo anfitrión en competencia, frente al combinado de Bélgica.

La previa de este partido estuvo marcada por la polémica reglamentaria tras la determinación de la Fifa de levantar la sanción de una fecha al delantero Folarin Balogun. La medida adoptada por la Comisión Disciplinaria de la entidad internacional generó el disgusto por parte de los directivos europeos.

Así se vivirán los octavos de final

Portugal vs. España

Ronda: octavos de final.

Hora: 2 de la tarde en Colombia.

Lugar: Estadio Dallas, Texas, en Estados Unidos.

Transmisión: Caracol, RCN, DirecTV y Dgo.

Estados Unidos vs. Bélgica