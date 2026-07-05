Bélgica se pronuncia tras la habilitación de la Fifa a Folarin Balogun: “Es asombroso”

La Real Asociación Belga de Fútbol (RBFA) emitió un comunicado oficial en el que manifiesta su inconformidad ante la habilitación del delantero estadounidense Folarin Balogun para el partido de octavos de final, señalando que se encuentra “asombrada” ante la postura de la Fifa.

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La posición del equipo europeo surge luego de que la Fifa suspendiera de manera provisional la sanción que pesaba sobre el atacante tras recibir una tarjeta roja directa. La federación belga argumentó que la medida del comité organizador contradice las directrices disciplinares fijadas para este campeonato.

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En su pronunciamiento público, la delegación de Bélgica expuso que, si bien la Fifa fundamentó el fallo en el artículo 27 de su Código Disciplinario, existen otras normas que determinan la obligatoriedad del castigo.

La federación belga señaló que el artículo 66.4 del reglamento establece de forma clara que una expulsión directa conlleva automáticamente la suspensión para el siguiente compromiso de la competencia. Según el reclamo, esta disposición se venía aplicando de forma uniforme a todos los jugadores sancionados del torneo.

El árbitro brasileño Raphael Claus expulsó a Folarin Balogun (derecha), pero no será sancionado con una fecha sin jugar. (AP Foto/Julio Cortez) Foto: AP Photo/Julio Cortez

Contradicciones normativas señaladas por la federación belga

La representación de Bélgica complementó su argumentación citando las bases técnicas específicas diseñadas para el desarrollo de la Copa del Mundo de la Fifa 2026.

La RBFA detalló que el artículo 10.5 del Reglamento de Competición ratifica que cualquier jugador o miembro expulsado quedará suspendido de manera automática del próximo partido de su selección. Los delegados europeos recordaron que esta condición no exime al infractor de recibir castigos adicionales según la gravedad de la falta.

¿ERA PARA ROJA?



Así fue el pisotón de Balogun, por el que Raphael Claus decidió expulsar al delantero de Estados Unidos.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ogsdmZjVzj — DSPORTS (@DSports) July 2, 2026

Asimismo, la entidad europea argumentó que el carácter obligatorio de estas suspensiones fue ratificado formalmente por la Fifa a través de la Circular número 16, distribuida a todas las asociaciones el pasado 12 de mayo de 2026.

Los portavoces de Bélgica manifestaron que la regla del castigo inmediato se reitera de manera obligatoria en todas las reuniones de coordinación previas a los partidos. Por este motivo, consideran que la habilitación del delantero estadounidense vulnera los precedentes establecidos.

RBFA Statement Regarding Folarin Balogunhttps://t.co/GlLQpSx2SS pic.twitter.com/xA3kMvn0U0 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) July 5, 2026

Acciones de la delegación de Bélgica ante el juego limpio

El documento de la federación concluye con una advertencia sobre los pasos a seguir por parte de sus servicios jurídicos antes del partido programado en la sede de Seattle.

La RBFA confirmó que “se encuentra analizando todas las opciones reglamentarias posibles con el fin de salvaguardar los derechos legítimos” de los equipos participantes y proteger las normas del juego limpio. El conjunto europeo busca sentar una postura firme frente a las decisiones de la comisión de arbitraje del torneo.