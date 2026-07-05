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Brasil quedó eliminado del Mundial 2026: Haaland le borró la sonrisa a Neymar

Ya hay tres equipos clasificados a los cuartos de final.

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Daniel Armando Méndez Suárez

Daniel Armando Méndez Suárez

5 de julio de 2026 a las 5:19 p. m.
Neymar (dre.) y Haaland convirtieron gol en el encuentro por octavos de final.
Neymar (dre.) y Haaland convirtieron gol en el encuentro por octavos de final. Foto: AP

La selección de Brasil finalizó su participación en la Copa del Mundo tras caer ante el combinado de Noruega en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, Estados Unidos.

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El partido, correspondiente a la fase de octavos de final del certamen, concluyó con un marcador de dos goles a uno a favor de la escuadra europea. Los sudamericanos habían accedido a esta instancia tras derrotar a Japón, mientras que el conjunto noruego venía de superar a Costa Rica en la fase previa.

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El encuentro reunió en el campo a futbolistas destacados del entorno internacional como Martin Ødegaard y Erling Haaland en el bando europeo, frente a Vinícius Júnior, Casemiro y Alisson por el lado sudamericano.

Desde el pitazo inicial, el conjunto brasileño tomó el control de las acciones e intentó abrir el marcador mediante ataques construidos por las bandas. La defensa de Noruega concentró sus esfuerzos en mantener el orden en su propio terreno.

Cronología del partido

Durante la primera mitad se presentó una jugada dentro del área noruega donde el defensor Kristoffer Ajer derribó al atacante Matheus Cunha. El árbitro central no sancionó la falta en primera instancia, pero modificó su decisión y decretó un tiro penal tras ser asistido por el sistema de videoarbitraje (VAR).

El mediocampista Bruno Guimarães ejecutó el cobro desde los once metros, pero el guardameta Ørjan Nyland detuvo el disparo para mantener el marcador en cero.

Tras la acción del penal, el ritmo del compromiso se equilibró con aproximaciones en ambas porterías antes del descanso. En el segundo tiempo, el cuerpo técnico de Brasil ordenó el ingreso del delantero Neymar en el minuto 67 con el fin de romper la igualdad.

Sin embargo, el equipo europeo comenzó a generar peligro de forma progresiva mediante transiciones de juego rápidas aprovechando los espacios defensivos de los sudamericanos.

La apertura del marcador llegó a falta de diez minutos para la conclusión del tiempo reglamentario del partido. El centrocampista Andreas Schjelderup envió un centro al área que fue conectado por el delantero Erling Haaland para decretar el uno por cero.

Ante la necesidad de igualar, Brasil adelantó sus líneas, situación que fue capitalizada nuevamente por Haaland, quien recibió el balón fuera del área y anotó el segundo gol con un remate cruzado.

En los minutos finales, Leo Skiri Østigård ingresó en el 90+4 y cometió un penalti que ejecutó Neymar, quien colocó el 2 a 1 tras vencer al arquero noruego.

Con este resultado, la selección de Noruega aseguró su presencia en la ronda de cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. El conjunto europeo espera por su próximo rival, el cual se definirá en el partido programado entre las selecciones de Inglaterra y México.

Dicho compromiso de octavos de final se disputará este mismo domingo a las 7:00 de la noche, hora de Colombia, en las instalaciones del Estadio Azteca.