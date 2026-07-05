Brasil quedó eliminado del Mundial 2026: Haaland le borró la sonrisa a Neymar

La selección de Brasil finalizó su participación en la Copa del Mundo tras caer ante el combinado de Noruega en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, Estados Unidos.

La insólita razón por la que la Fifa le quitó la sanción a Folarin Balogun, goleador de EE. UU.

El partido, correspondiente a la fase de octavos de final del certamen, concluyó con un marcador de dos goles a uno a favor de la escuadra europea. Los sudamericanos habían accedido a esta instancia tras derrotar a Japón, mientras que el conjunto noruego venía de superar a Costa Rica en la fase previa.

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El encuentro reunió en el campo a futbolistas destacados del entorno internacional como Martin Ødegaard y Erling Haaland en el bando europeo, frente a Vinícius Júnior, Casemiro y Alisson por el lado sudamericano.

Desde el pitazo inicial, el conjunto brasileño tomó el control de las acciones e intentó abrir el marcador mediante ataques construidos por las bandas. La defensa de Noruega concentró sus esfuerzos en mantener el orden en su propio terreno.

Cronología del partido

Durante la primera mitad se presentó una jugada dentro del área noruega donde el defensor Kristoffer Ajer derribó al atacante Matheus Cunha. El árbitro central no sancionó la falta en primera instancia, pero modificó su decisión y decretó un tiro penal tras ser asistido por el sistema de videoarbitraje (VAR).

PENAL PARA BRASIL



El VAR indicó que hubo falta de Ajer sobre Cunha.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZaBl4a9fZe — DSPORTS (@DSports) July 5, 2026

El mediocampista Bruno Guimarães ejecutó el cobro desde los once metros, pero el guardameta Ørjan Nyland detuvo el disparo para mantener el marcador en cero.

Tras la acción del penal, el ritmo del compromiso se equilibró con aproximaciones en ambas porterías antes del descanso. En el segundo tiempo, el cuerpo técnico de Brasil ordenó el ingreso del delantero Neymar en el minuto 67 con el fin de romper la igualdad.

¡SÍ, DE ÉL, DEL NUEVE! GOOOOOOOL DE NORUEGA



Haaland ganó bien de cabeza y le ganó la batalla a Alisson para poner arriba a la selección escandiva por 1-0 ante Brasil, en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA. pic.twitter.com/DIiM9q1amp — DSPORTS (@DSports) July 5, 2026

Sin embargo, el equipo europeo comenzó a generar peligro de forma progresiva mediante transiciones de juego rápidas aprovechando los espacios defensivos de los sudamericanos.

La apertura del marcador llegó a falta de diez minutos para la conclusión del tiempo reglamentario del partido. El centrocampista Andreas Schjelderup envió un centro al área que fue conectado por el delantero Erling Haaland para decretar el uno por cero.

¡¡HAALAND HACE HISTORIA Y SACA AL PENTACAMPEÓN DE LA COPA DEL MUNDO!!



El delantero pateó casi sin mirar al palo izquierdo de Alisson y convirtió su doblete para darle el pase a Noruega a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA. pic.twitter.com/v9syJsR0Rn — DSPORTS (@DSports) July 5, 2026

Ante la necesidad de igualar, Brasil adelantó sus líneas, situación que fue capitalizada nuevamente por Haaland, quien recibió el balón fuera del área y anotó el segundo gol con un remate cruzado.

En los minutos finales, Leo Skiri Østigård ingresó en el 90+4 y cometió un penalti que ejecutó Neymar, quien colocó el 2 a 1 tras vencer al arquero noruego.

Con este resultado, la selección de Noruega aseguró su presencia en la ronda de cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. El conjunto europeo espera por su próximo rival, el cual se definirá en el partido programado entre las selecciones de Inglaterra y México.

Dicho compromiso de octavos de final se disputará este mismo domingo a las 7:00 de la noche, hora de Colombia, en las instalaciones del Estadio Azteca.