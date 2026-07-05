Entre lágrimas, Neymar hizo radical anuncio tras la eliminación de Brasil: “Lo intenté”

El delantero Neymar confirmó este domingo la finalización de su etapa como jugador de la Selección de Brasil. El anuncio se produjo inmediatamente después de que el conjunto sudamericano quedara eliminado de la Copa del Mundo 2026 al perder dos goles a uno frente a Noruega. El futbolista cerró su ciclo internacional en los octavos de final del certamen organizado de forma conjunta en Norteamérica.

Así reaccionó la prensa de Brasil ante la eliminación de la verdeamarela a manos de Noruega

Durante el desarrollo del partido, el atacante anotó desde el tiro penal el gol del descuento para el equipo conducido por Carlo Ancelotti. Las dos anotaciones de la selección de Noruega fueron obra del delantero Erling Haaland en el Estadio de New York/New Jersey, Estados Unidos.

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El recinto estadounidense registra un marco histórico para el jugador, al haber sido el escenario donde realizó su debut internacional el 10 de agosto de 2010.

Declaraciones en la zona de transmisión y balance médico

El portal digital Globo Esporte reportó las palabras del futbolista de 34 años al término del compromiso en el terreno de juego. Neymar declaró ante los medios de comunicación que su ciclo con el equipo nacional concluyó en el mismo estadio donde inició su trayectoria.

El actual jugador del Santos de Brasil finalizó su participación registrando una marca histórica de 80 anotaciones con la indumentaria de su país.

La presencia del delantero en la convocatoria oficial para el campeonato de 2026 estuvo condicionada por su proceso de recuperación de una lesión en la pantorrilla derecha.

Debido a sus condiciones físicas, el atacante solo registró minutos de competencia ingresando en el segundo tiempo de dos de los cuatro partidos disputados por la delegación. El cuerpo técnico administró su participación en el campo según los reportes del departamento médico del club.

Historial en los campeonatos del mundo

Con la participación de este año, el delantero completó un total de cuatro Copas del Mundo disputadas en las ediciones de Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y la edición de 2026.

Neymar indicou que se despediu da Seleção na derrota para a Noruega, na eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo. Ele, que fez o único gol brasileiro, cobrando pênalti já nos acréscimos, disse que "acabou" sua tentativa de vencer um título mundial.



📷 Reuters… pic.twitter.com/59rFqYtrGQ — ge (@geglobo) July 5, 2026

El registro más alto alcanzado por el futbolista con su selección ocurrió en el torneo de 2014, donde el equipo llegó a la instancia de semifinales. En dicha oportunidad, el jugador no pudo actuar en el partido ante Alemania debido a una fractura sufrida en la zona lumbar.

Antes del inicio de las competencias en el territorio norteamericano, el futbolista ya había manifestado a los medios de comunicación que este certamen marcaría su despedida de las canchas internacionales.

La eliminación ante el conjunto de Noruega igualó el registro de Italia 1990, cuando la delegación brasileña también finalizó su participación en la ronda de octavos de final. La Confederación Brasileña de Fútbol iniciará el proceso de renovación de su plantilla de cara a las próximas eliminatorias.

*Realizado con información de AFP*