Haaland no solo brilla con Noruega en el Mundial 2026: así es el millonario garaje que presume fuera de las canchas

El atacante marcó el gol del triunfo 2-1 de Noruega sobre Costa de Marfil y fue determinante para que su selección avanzara a la siguiente ronda del Mundial 2026, octavos de final, donde ahora se medirá con Brasil.
Además, la victoria le permitió llegar a cinco anotaciones en el torneo, consolidándose entre los máximos goleadores de la Copa del Mundo.
Pero el delantero del Manchester City no solo acapara miradas por su potencia dentro del campo. Fuera de él también presume una impresionante colección de automóviles de lujo, en la que predominan los SUV de altas prestaciones y varios de los deportivos más exclusivos del mundo.
Rolls-Royce Cullinan
Uno de los vehículos más llamativos de su garaje es el Rolls-Royce Cullinan, un SUV de lujo equipado con un motor V12 biturbo de 6,75 litros que desarrolla cerca de 600 caballos de fuerza. Su interior está completamente personalizado y ofrece acabados de máxima exclusividad.
@vipmotorsuae
2025 Rolls Royce Cullinan #Dubai #vipmotorsuae #rollsroyce♬ original sound - VIP Motors
Mercedes-AMG G63
También figura un Mercedes-AMG G63, uno de los todoterrenos más codiciados del mercado. Este modelo combina un motor V8 biturbo de 4.0 litros con una aceleración capaz de pasar de 0 a 100 km/h en apenas unos segundos, sin perder las capacidades propias de un vehículo para cualquier terreno.
@onlyluxurycars.usa
🔥Rate 1-10 for the new 2026 Mercedes-AMG G63 V8 Biturbo #amgg63 #g63 #mercedesamgg63 #fyp #mbusa♬ aura - 难解
Range Rover Sport
Haaland también suele desplazarse en un Range Rover Sport, un SUV que destaca por ofrecer comodidad, tecnología y un alto desempeño. Es uno de los vehículos que más utiliza para sus recorridos diarios.
@luthercorp.motors
2026 Range Rover Sport 🚘🔥 A luxury performance SUV combining bold design, premium comfort, advanced technology, and powerful engine options. With its sporty handling, luxurious interior, and legendary off-road capability, the Range Rover Sport is built for drivers who want both elegance and performance. #RangeRoverSport #LuxurySUV #CarTok#luxury #fyp♬ Royalty - Egzod & Neoni & Maestro Chives
Audi RS6 Avant
Otro de los modelos que hace parte de su colección es el Audi RS6 Avant, una camioneta deportiva equipada con un motor V8 biturbo de aproximadamente 630 caballos de potencia, reconocida por combinar practicidad con prestaciones de superdeportivo.
Porsche 911 GT3
Aunque por su estatura de 1,94 metros suele preferir camionetas, el noruego también tiene espacio para un Porsche 911 GT3. Se trata de uno de los deportivos más radicales de la marca alemana, desarrollado para ofrecer sensaciones muy cercanas a un auto de carreras.
@f1rstmotors
Haters will say its rendered 🤭 Ferrari SP2 Monza #carsdaily #ferrarisp2monza #ferrari #ferraimonza #monzasp2 #dubai #carsdubai♬ original sound - First Motors
Ferrari Monza SP2, la joya de la corona
Entre todas sus adquisiciones sobresale un Ferrari Monza SP2, considerado una de las piezas más exclusivas de su colección. Este deportivo de edición limitada monta un motor V12 atmosférico y su precio supera ampliamente el millón de euros, convirtiéndose en uno de los vehículos más costosos del garaje del atacante noruego.
@f1rstmotors
Haters will say its rendered 🤭 Ferrari SP2 Monza #carsdaily #ferrarisp2monza #ferrari #ferraimonza #monzasp2 #dubai #carsdubai♬ original sound - First Motors
En conjunto, la colección de Haaland ha sido valorada en cerca de nueve millones de euros y reúne algunos de los modelos más exclusivos del mercado, una pasión que crece al mismo ritmo que su carrera como una de las grandes figuras del fútbol mundial.