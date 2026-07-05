El lunes 6 de julio no pasa desapercibido para quienes creen en la astrología. Más que una fecha común, varios especialistas aseguran que llega con una carga energética particular, capaz de influir en decisiones importantes tanto en lo personal como en lo profesional.

Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado del domingo 5 de julio para los 12 signos del zodiaco

La sugerencia, dicen, es aprovechar el momento. Según astrólogos, el entorno estaría dado para hacer cambios, retomar proyectos e incluso dejar atrás lo que ya no suma.

Todo esto estaría ligado a ciertos movimientos planetarios que favorecerían la intuición, el valor y la capacidad de adaptarse a nuevos escenarios.

En ese contexto, vuelve a tomar fuerza el mensaje de Walter Mercado, enfocado en el amor propio, la fe y la confianza en la energía de cada persona. Un legado que sigue vigente gracias a Betty B. Mercado, quien ha continuado difundiendo sus enseñanzas.

Así, la jornada se perfila como una oportunidad simbólica para reiniciar, tomar decisiones de peso y abrirse a cambios importantes, siempre que se sepa leer el momento.

Se revelan los números con mayor probabilidad de genar el premio gordo de la lotería. Foto: Getty Images

Horóscopo y números de la suerte, según Walter Mercado

Aries

“Después de un periodo de luchas, esfuerzos, esperas y muchas decepciones, te llegó la hora de la felicidad. Ha nacido en ti un ser más fuerte, franco, valiente y decidido. Declara tu independencia y no dependas de nadie para que te haga feliz. Muévete donde está la acción y la diversión”.

Números de la suerte: 15, 36, 22.

Tauro

“La energía planetaria te impulsa a superarte, estudiar, cultivar tu intelecto y ponerte al día en los últimos avances y técnicas modernas. Tu círculo de amistades se expande y te despierta a nuevas y excitantes experiencias”.

Números de la suerte: 4, 14, 21.

Géminis

“Tu sentido de ahorrar se exalta. Dinero misteriosamente llegará a tus manos cuando más lo necesites. Atraerás a muchos admiradores a tu mundo. Pondrás ahora toda tu grandeza tanto en lo personal como en lo profesional. Nada te será negado si pones fe en lo que haces, en ti y en Dios.

Números de la suerte: 2, 35, 28.

Cáncer

“Lo sorpresivo será la orden del día. Tus talentos salen a flote y vuelves a brillar como toda una estrella en el firmamento. Con tu nueva actitud metal y tu diplomacia ganarás muchos admiradores, tanto en tu trabajo como en lo personal. Celebra cada día de tu vida como el regalo más hermoso que te ofrece la madre Cósmica”.

Números de la suerte: 18, 30 y 42.

Leo

“Tus horizontes profesionales se expanden y tu vida profesional se armoniza con tu vida hogareña. Tu vida tomar un nuevo color y tendrás ahora mayor control de tu tiempo y no te angustiarás por lo que no tiene remedio. Tus sueños se te realizan en lo referentes a viajes, vudanzas o uniones con extranjeros

Números de la suerte: 20, 3, 11.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Virgo

“Te reirás de los errores cometidos por falta de iniciativa y valor en ti mismo. Estarás en perfecto control de tu vida y te sentirás dueño absoluto de tu destino.

Números de la suerte: 16, 9, 48)

Libra

“Tu salud que estuvo afectada vuelve a estar en óptimas condiciones. Sabrás cuidarte y amarte como nunca. Tragedias de amor serán sepultadas para que algo nuevo, inspirador y benéfico te haga recuperar la fe en ti y en el amor. No repitas viejos errores al entregar tu corazón y date todo el mérito que te mereces”

Números de la suerte: 7, 39, 25.

Escorpio

“Habrá un renacimiento total en lo que a tu trabajo y finanzas se refiere. Acaba un capítulo triste en tu vida llena de sacrificios y entregas totales. Te liberas y cantas victoria. Nadie tiene el poder de controlar o manipular tu existencia.Tendrás mayor control de tus emociones y te reirás de lo que antes te destruía.

Números de la suerte: 1, 4, 13.

Sagitario

“Tus ideas impresionarán a muchos y tu poder de seducción embrujará a todos. Se acabó el tiempo de la locura. No perderás la cabeza por amor, no te dejarás deslumbrar por personas por su belleza exterior. Buscarás y encontrarás esencia en el ser que comparta la vida contigo. Las estrellas te impulsan a viajar y a unirte a extranjeros”.

Números de la suerte: 44, 32, 18.

Capricornio

“Tu palabra podrá salvar, aconsejar, inspirar, ayudar a todos aquel que quiera conocer la verdad. Serás hoy amuleto de buena suerte para muchos. Ahora lograrás ejercer tu poder de comunicación para persuadir y convencer a gente retrógrada e ignorante para que vean la luz y se orienten po rel camino correcto”.

Números de la suerte: 24, 10, 47.

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario

“Leerás en el corazón de muchos y tendrás sueños y premoniciones que te guiarán hacia donde quieres llegar. Tus conceptos religiosos cambian por lo que estarás menos rígido y con una visión más amplia de la Divinidad. Podrás ayudar y orientar a tu familia. Te unirás a ellos y los llevarás de la mano hacia un mayor bienestar”.

Números de la suerte: 50, 16, 3.

Piscis

“Sal de manías y hábitos que te esclavizan y no te dejan disfrutar de la vida. Dile sí a lo que la vida te ofrece y evita el constante no. Evita invitar las desgracias tratando de verlas en el horizonte cuando en realidad no están en tu camino. Se impone que cultives emociones positivas y que vivas espontáneamente”.

Números de la suerte: 14, 8, 19.