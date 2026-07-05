Aida Cortés vuelve a generar polémica: las nuevas fotos con símbolos religiosos que encendieron las redes sociales

La creadora de contenido colombiana Aida Cortés ha vuelto a captar la atención de la opinión pública digital tras realizar una publicación en sus redes sociales que incorpora elementos de temática religiosa.

Las fotos semidesnudas de Aida Cortés en una iglesia de Antioquia que desataron la furia de la Iglesia católica

El hecho se produce pocas semanas después de que la Diócesis de Sonsón-Rionegro manifestara su rechazo formal ante una sesión fotográfica realizada por la modelo en una capilla del departamento de Antioquia, lo que sitúa esta nueva sesión fotagráfica en un escenario sensible entre sus seguidores y comunidades religiosas.

En las últimas horas, Cortés compartió una serie de fotografías en las que posa vistiendo lencería de encaje negro acompañada por una cruz en el cuello. La publicación fue complementada con una descripción textual firmada por la creadora: “Si el mundo está al revés, ¿qué son las rameras?”.

La respuesta de los internautas no se hizo esperar, evidenciando una notable división de opiniones en los comentarios. Mientras un sector de su audiencia respalda su libertad estética y de contenidos, diversos usuarios manifestaron su descontento mediante mensajes como “con las cosas de Dios no se juega y menos se sexualizan” y “respeta la Biblia”, cuestionando la mezcla de componentes de la fe católica con fotografías subidas de tono.

Hasta el momento, no se ha confirmado de manera oficial si estas imágenes corresponden a una campaña publicitaria, un concepto de modelaje o un proyecto musical. No obstante, en los perfiles de la creadora de contenido se observa “#Ramera 20 de julio de 2026”, lo que sugiere la fecha de estreno de un próximo lanzamiento.

Este nuevo episodio se suma a la reciente controversia reportada por Revista Semana, donde se documentó la denuncia interpuesta por autoridades eclesiásticas de Antioquia debido a una sesión fotográfica previa de la modelo en el interior de la capilla Santa Ana, ubicada en el municipio de Guarne.

Aida Cortés posó semidesnuda en el altar de una capilla y la Diócesis exige disculpas públicas Foto: @aidacortes

En dicha ocasión, las imágenes mostraban a la creadora posando frente al altar del templo católico, lo que provocó una rápida reacción de la Diócesis de Sonsón-Rionegro. A través de un comunicado oficial emitido por la jurisdicción eclesiástica, la institución manifestó su “indignación y profundo dolor” ante lo que calificaron como una “profanación moral” del espacio sagrado.

Polémica por fotos de Aida Cortés en iglesia de Guarne Foto: Diócesis de Sonsón Rionegro

“Los templos católicos corresponden a espacios consagrados de manera exclusiva al culto divino”, enfatizó la Diócesis en su pronunciamiento oficial, rechazando el uso de la iglesia para fines ajenos a la fe.

Hijo de Diomedes Díaz aceptó cargos por secuestro y tortura: esta es la condena que pagaría tras preacuerdo

Aida Cortés es una de las figuras más reconocidas en el ámbito de la gestión de contenidos en Colombia. Hasta el momento, ni la influenciadora ni su equipo han emitido declaraciones adicionales aclarando el concepto de sus recientes publicaciones.