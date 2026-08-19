Luisa Fernanda W reaccionó a declaraciones de Pipe Bueno sobre crisis amorosa que casi los separa: “Me desenamoré”

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se han consolidado como una de las parejas más conocidas de la farándula colombiana. A lo largo de los últimos siete años, ambos han construido una familia y compartido diferentes etapas de su relación, enfrentando experiencias que han marcado su camino personal y sentimental.

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Recientemente, el cantante de música popular habló de uno de los momentos más complejos que atravesó en su vida durante una entrevista con Juan Pablo Raba para el pódcast Los hombres sí lloran. En medio de la conversación, el artista decidió abrir su corazón y revelar detalles de una crisis personal con la que tuvo que lidiar.

Según contó, atravesó una etapa marcada por excesos que terminaron afectando distintos aspectos de su vida. Además, confesó que llegó a tener una cruda situación emocional con Luisa Fernanda W, situación que también representó un proceso difícil dentro de su relación.

Ante la publicación de este episodio, la empresaria habló sobre lo que quedó captado en cámara y señaló que su camino fue bastante complejo, al punto de aferrarse a Dios.

“Ustedes conocen muy bien mi Lulu mundo. Me ven hablando de moda, probando maquillaje, viajando, yendo a eventos, a Fashion Week, trabajando con marcas de lujo con las que siempre soñé trabajar, y esa también es mi vida. Me encanta y la disfruto muchísimo. Pero detrás de todo eso también hay otra parte de mi vida que quizás no muestro tanto”, escribió en una publicación.

“Detrás de ese Lulu mundo hay una mujer que todos los días también está construyendo un hogar. Y construirlo no siempre ha sido bonito, fácil ni perfecto”, agregó.

Luisa Fernanda W, en su reacción, puntualizó que vivió momentos muy fuertes con el cantante, mencionando la adicción, las decisiones en pareja y las ganas de sostener su mundo.

“Me ha tocado vivir momentos muy difíciles al lado de mi pareja. Acompañarlo en su proceso para superar una adicción, darle la mano cuando más lo necesitaba, criar a nuestros hijos, sostenernos como familia y, al mismo tiempo, seguir construyéndome a mí misma, trabajando por mis sueños y por mi carrera”, dijo en el texto.

“Y hubo momentos en los que me desenamoré. Decirlo así puede sonar fuerte, pero es real. También me volví a enamorar… porque hubo un momento en el que miré a los ojos a Pipe y le dije: ‘No estás solo. Te voy a apoyar’“, aseveró.

La empresaria fue clara al explicar las razones por las que se quedó: “Lo hice porque sabía que él estaba luchando con algo muy difícil; la guerra espiritual es muy fuerte… Entonces yo quería estar ahí y darle la mano, apoyarlo, pero sabiendo también que salir de ahí dependía de él”.

Reacción de Luisa Fernanda W Foto: Instagram @luisafernandaw

“Y yo oré. Oré muchísimo. Le pedí a Dios fuerzas cuando sentía que las mías ya no alcanzaban. Le pedí sabiduría para saber qué hacer, cómo acompañarlo y cómo seguir adelante sin olvidarme también de mí. Porque para mí hubiese sido mucho más fácil irme. Gracias a Dios he construido una carrera sólida, soy una mujer independiente y sé que puedo salir adelante. Pero decidí quedarme porque yo todavía creía en nosotros y en la familia que estábamos construyendo”, indicó.

Al finalizar, señaló que su camino se basó en el trabajo en equipo, en saber afrontar las situaciones y en avanzar de la mano de Dios hacia un cambio radical. Ambos lograron salir adelante y superar la crisis, construyendo un presente distinto en el que trabajan día a día.

Reacción de Luisa Fernanda W Foto: Instagram @luisafernandaw