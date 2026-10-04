Cuando Nairo Quintana le confesó a Iván Duque la vivencia accidental de niño que lo llevó al profesionalismo

Nairo Quintana sacudió el deporte colombiano y el ciclismo mundial tras su retiro como profesional luego de 17 temporadas llenas de triunfos, que les reabrieron las puertas a los escarabajos en el planeta.

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El legado del pedalista boyacense se construyó desde los títulos en el Giro de Italia y la Vuelta a España, y los tres podios en el Tour de Francia, además de un palmarés que se adorna con la Vuelta a Cataluña, el Tour de Romandía, la Tirreno-Adriático, entre otros.

Fue una brillante carrera deportiva que nació tras un accidente en su infancia en el departamento de Boyacá, como Nairo Quintana se lo confesó al expresidente Iván Duque en un pódcast en agosto de 2024.

El campeón boyacense dijo en ese relato que el apoyo de su familia fue importante, igual que los ahorros que se tenían en ese momento, que impulsaron su sueño.

“Nace accidentalmente (su pasión por el ciclismo). Un niño que quiere ir al colegio y con sus ahorros y los de su papá compran una bicicleta; pudimos reunir 70.000 pesos. Iba en bicicleta para la escuela y al retornar me encontraba con los profesionales en la subida por donde yo me devolvía”, comenzó diciendo Nairo en ese capítulo del pódcast del expresidente.

“Y comienzo a ganarles a muchos de ellos y ahí comenzaron los comentarios, de que hay un muchacho bueno por allá que sube de la escuela con sus cuadernos y vive en el alto”, agregó Quintana.

En #TresRespuestas conversé con @NairoQuinCo, una de las grandes glorias del ciclismo latinoamericano y un colombiano que llevó nuestra bandera a lo más alto. Hablamos de su historia, sus sacrificios y los aprendizajes detrás de una carrera extraordinaria. Un episodio para conocer al campeón detrás del ciclista. Episodio completo en @Spotify https://t.co/aAG2yIYGkt — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) October 4, 2026

“El equipo de Boyacá, con un programa de gobierno, nos lleva a Europa y allá en 2010 gano el Tour de L’Avenir, que es el Tour de Francia para jóvenes, que hacía 35 (años) no se ganaba (Colombia) desde Martín Ramírez (Cochise)”, relató sobre sus primeros pinos en el ciclismo.

La última en la que compitió

El ciclista boyacense participó este 2026 en el Giro de Emilia, competencia que se llevó a cabo en la región de Emilia-Romaña, al norte de Italia, y en la que ya había conseguido una victoria en 2012.

Ese 2012, Nairo comenzaba a forjar su nombre en el mundo del ciclismo y la edición 2026 fue su última prueba en la élite.

Previo al comienzo de la carrera, competidores y compañeros de Nairo Quintana le realizaron un pasillo de honor, alzando sus bicicletas e indicando su cariño y respeto por su destacada trayectoria.

Nairo Quintana recorre el pasillo de honor en su última carrera como profesional. Foto: Movistar Team

Nairo, conmovido por el gesto, recorrió el pasillo agradeciendo a cada uno de los ciclistas, en un momento que quedará marcado para los fanáticos del ciclismo, al observar cómo una de las figuras más representativas deja atrás su bicicleta para retirarse tras 17 temporadas.