Pipe Bueno hizo desgarradora confesión sobre Luisa Fernanda W en México; expuso dura situación: “Me quiero morir, no sé qué me pasa”

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W han sido una de las parejas más famosas de la farándula colombiana, debido a la historia que rodea su amor. Ambos construyeron una familia desde hace siete años, atravesando todo tipo de situaciones.

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Recientemente, el cantante de música popular concedió una entrevista a Juan Pablo Raba para Los hombres sí lloran, donde decidió abrir su corazón sobre una crisis personal que lidió. El artista confesó que tuvo excesos y terminó dependiendo emocionalmente de su esposa, quien tampoco llevó fácil el camino.

“Llevo buenos meses sobrio. Pero si estaba contento, bebía; si estaba aburrido, bebía… entonces tomaba para hacer algo. No gestionaba cada sentimiento, y todo lo sentía aún más. He sido un cantante y un hijo que se volvió padre en su casa sin pedirlo, solo me dieron esa posición. Mi madre me llama para muchas cosas, que al final entendí que no hay que coger lucha con ello, es algo que no puedes cambiar”, contó.

“El último año fue una locura”, aseveró, previo a revelar lo que atravesó con su familia.

Al comentar sobre su mudanza a México, Pipe Bueno indicó que se dieron quiebres en la relación con Luisa Fernanda W, ya que él le decía que ese viaje había sido por ambos y no solo por él. Al contrario, la empresaria refutaba y aseguraba que toda la decisión fue por él.

“Tomé la decisión de mudarme de país… en algún momento mi esposa me dijo: ‘Me vine por ti’, y yo le decía: ‘No, nos vinimos por los dos, y te estoy haciendo un favor’. Ella reiteró que se fue por mí… Ahora suena chistoso, pero por dentro me estaba jodiendo, no te imaginas”, relató.

“Como siempre había sido el ‘súper yo’, reprimía las emociones y reprimía todo, tuve esa implosión. Al decirme eso, pensaba que, si me equivoqué, fui yo. No me sentía tan seguro como antes, ella iba a decir que había sido mi culpa, por el dinero invertido”, mencionó.

Al aceptar que estaba mal, tuvo que hablar con ella y revelar lo que sucedía, confesando sus excesos y los problemas que cargaba por dentro.

“Fue muy fuerte, me desconocía”, dijo entre lágrimas. “Se me salen de control las emociones, pasó eso y era inevitable que ella no se diera cuenta”.

“Ella, cuando descubre lo que estaba pasando, me pegué una descargada, le lloro y le pido que me sostenga. Esto también trae un tema que viene, pero mi esposa ha sido una bendición para mí como no te imaginas”, dijo.

En ese instante fue cuando el cantante popular habló de una cruda y desgarradora situación que vivió Luisa Fernanda W, ya que entró en crisis de pánico por todo lo que pasaba.

“A mi mujer le empiezan a dar ataques de pánico en México. Estoy de gira, me dice: ‘Me quiero morir, no sé qué me pasa’. De una pienso que era un ataque de pánico, llegan los de emergencia, y ahí es donde nos estábamos sosteniendo los dos. Sentía que tenía el pie en el acelerador a fondo, esperando a dónde me iba a pegar un trancazo”, afirmó.

“Saca fuerzas de donde no sé dónde y me sostiene”, aclaró, indicando que Luisa Fernanda seguía siendo su polo a tierra.