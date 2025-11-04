El cantautor Pipe Bueno y su prometida, la creadora de contenido Luisa Fernanda W, han sido una de las parejas más comentadas de la actualidad, pues hace un tiempo los seguidores pensaron que la relación había llegado a su fin y recientemente han respondido de manera contundente a los comentarios sobre sus hijos.

El artista caleño se ha convertido en uno de los referentes de música popular más importantes y no solo se ha destacado por su trayectoria en la industria, sino por su forma tan directa de ser, como en una reciente entrevista en la que habló del principio de su relación.

Pipe Bueno habló de su primera vez con Luisa Fernanda W

El primer encuentro íntimo entre la pareja no fue tan convencional como muchos creían, así lo contó el cantante en una conversación con Cris Pasquel, en la que explicó que el entusiasmo por el momento le jugó una mala pasada.

“Me quedé dormido”, confesó el intérprete de la famosa canción llamada Recostada en la cama.

También mencionó que no fue la única vez, pues le volvió a pasar la segunda y explicó se debió al cansancio que presentaba en ese momento porque se la pasaba viajando: “El cuerpo me estaba diciendo: ‘Brother’ necesitas dormir”.

Pero no quedó ahí, la tercera vez le pasó lo mismo y Pipe le propuso a su pareja que para la próxima vez no bebieran tanto licor para que él pudiera quedarse despierto.

Razón por la que Pipe Bueno no tuvo intimidad con Jessica Cediel durante un año

El cantante comenzó en la industria musical desde muy joven, lo que le permitió alcanzar la fama a una corta edad, y durante la misma entrevista Cris le preguntó que durante esa época de “rockstar” cuánto fue lo máximo que duro sin tener relaciones.

Todo comenzó cuando recibió una llamada en la que le dijeron que se despidiera de su abuelo porque lo iban a operar y lo más probable es que no se salvara y no alcanzara a llegar a tiempo para verlo con vida.

“Se iba a morir mi abuelo paterno, que hoy día vive, para que me entiendas por qué cumplí”, explicó el caleño, añadiendo que eso sucedió hace aproximadamente 14 años cuando estaba en una relación con Jessica Cediel.