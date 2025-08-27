El cantautor Pipe Bueno y su prometida, la creadora de contenido Luisa Fernanda W, han sido tendencia en redes sociales tras haber generado rumores sobre una supuesta ruptura de su relación.

La pareja estuvo publicando videos e imágenes que le dieron a entender a los seguidores que se habían separado. Sin embargo, el pasado 25 de agosto subieron una publicación explicando que todo fue parte de una campaña que habían aceptado y ellos siguen juntos.

Una publicidad que generó polémica, por lo que en los perfiles de Instagram de ambos, hablaron un poco de más de lo que realizaron y las razones por las que lo aceptaron, aclarando que en ningún momento mencionaron su relación, solo que “se había acabado el interés”.

Sin embargo, después de haber dejado claro lo sucedido, el cantante caleño no ha dejado de ser tendencia, pues salió a la luz una promesa que realizó cuando era novio de la reconocida modelo, Jessica Cediel.

La promesa de Pipe Bueno

El cantautor fue invitado al pódcast 40 grados, dirigido por Cris Pasquel, en el que reveló detalles íntimos de su vida amorosa con su pareja, anécdotas de su carrera profesional, e incluso, confesó información que pocos sabían.

Pipe comenzó en la industria musical desde muy joven, lo que le permitió alcanzar la fama a una corta edad, y el entrevistador le preguntó que durante esa época de “rockstar” cuánto fue lo máximo que duro sin tener relaciones.

Pipe Bueno habló de la promesa que hizo cuando era novio de Jessica Cediel. | Foto: Captura de YouTube Crispasquel

“Un año”, respondió Pipe, dejando sorprendido a Cris, pero lo que realmente asombró fue la razón por la que durante ese tiempo se abstuvo.

“Se iba a morir mi abuelo paterno, que hoy día vive, para que me entiendas por qué cumplí”, explicó el caleño, añadiendo que eso sucedió hace aproximadamente 14 años cuando estaba en una relación con Jessica Cediel.

Todo comenzó cuando recibió una llamada en la que le dijeron que se despidiera de su abuelo porque lo iban a operar y lo más probable es que no se salvara, y no alcanzaba a llegar a tiempo para verlo presencialmente.

Así que antes de que entrara al quirófano, le pasaron el teléfono a Pipe y era el abuelo, quien le dice: “Campeón, te encargo la mamá y mi nieta, cuídamelas”, una frase que lo marcó y decidió ir a la capilla.

“Papa Dios, sácalo con vida y te prometo lo que a mí más me cuesta, que es el licor y el sexo”, dijo el intérprete de Recostada en la cama, mencionando que esa promesa fue un tema complejo en su relación de ese entonces.