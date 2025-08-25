Suscribirse

Luisa Fernanda W reaccionó a las duras críticas que recibió por polémica con Pipe Bueno; fue contundente

La reconocida estrella de las redes sociales le estuvo respondiendo a quienes se fueron en su contra.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

25 de agosto de 2025, 9:47 p. m.
Luisa Fernanda W habló sobre su trastorno psicológico y cómo se sintió menos durante muchos años
La influencer se pronunció por medio de la sección de los comentarios. | Foto: Instagram @luisafernandaw

A lo largo del pasado fin de semana, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno fueron tendencia en las redes sociales, pues debido a ciertas publicaciones que estuvieron realizando, en las que afirmaban que ‘se acabó el interés’, muchos empezaron a sospechar de la separación de la pareja, causando una fuerte preocupación entre sus más fieles admiradores.

Uno de los videos que causaron más polémica en plataformas como Instagram Reels y TikTok fue uno en el que el cantante de música popular se mostró fuertemente afectado y dio a entender que estaba atravesando fuertes problemas. Aunque no mencionó a Luisa, muchos pensaron que se trataba de su compromiso con la creadora de contenido y empresaria.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno revelaron la verdad de su relación en video juntos.
Luisa Fernanda W y Pipe Bueno revelaron la verdad de su relación en video juntos. | Foto: Instagram: @luisafernandaw - @pipebueno

“Llega una parte que se vuelve triste y es que, de pronto, no hay ganas ni de intentar algo. Un día, uno con madurez y con coraje, entiende que lo que está pasando, podía pasar y; de pronto no hay enojo, hay aceptación de que está pasando eso y sin mucho drama, las vueltas ya no son igual y ya. Si a usted le está pasando, créame que algún día se va a dar cuenta por qué ya no hay interés y ese día van a entender que nada vuelve a ser como antes”, dijo.

Sin embargo, hace pocas horas, la pareja rompió el silencio frente a la situación y revelaron la verdad detrás de todo el contenido que han venido publicando.

Contexto: “No hay ganas de intentar”: Pipe Bueno publicó polémico video en medio de controversia con Luisa Fernanda W

Aunque en los primeros minutos de su pronunciamiento se mostraron con una profunda tristeza, luego confesaron que se trató de una estrategia de marketing para hacerle publicidad a una reconocida multinacional de comercio electrónico.

Ante la sorpresiva revelación, miles de personas expresaron sus opiniones y, mientras algunos lo tomaron con humor, otros se mostraron molestos e incluso llegaron a reclamar a los famosos.

“Qué triste, jugar con su relación para una publicidad. De verdad, nadie les creyó, pero las palabras son poderosas”; “Ay no, pórtense serios, me sentí triste viéndoles la cara de ‘se me marchitó el corazoncito’”; “Así o más ridículos”; “Qué feo ese comercial”; “Me asustaron, yo solo pensaba en los niños”; “Yo siempre que todo era para una pinche estrategia de marketing”; “Casi me muero, no me gustó que hicieran eso” y “No jueguen con la manifestación”, escribieron.

Contexto: Miguel Bueno habló sobre situación de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W y soltó claro mensaje: “En su momento lo harán”

Ante esto, Luisa apareció en la sección de los comentarios y fue contundente con sus palabras:

“Corazón, pero jamás hablamos de nuestra relación, un abrazo”, anotó.

