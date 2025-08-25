Luisa Fernanda W reaccionó a las duras críticas que recibió por polémica con Pipe Bueno; fue contundente

A lo largo del pasado fin de semana, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno fueron tendencia en las redes sociales, pues debido a ciertas publicaciones que estuvieron realizando, en las que afirmaban que ‘se acabó el interés’, muchos empezaron a sospechar de la separación de la pareja, causando una fuerte preocupación entre sus más fieles admiradores.

Uno de los videos que causaron más polémica en plataformas como Instagram Reels y TikTok fue uno en el que el cantante de música popular se mostró fuertemente afectado y dio a entender que estaba atravesando fuertes problemas. Aunque no mencionó a Luisa, muchos pensaron que se trataba de su compromiso con la creadora de contenido y empresaria.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno revelaron la verdad de su relación en video juntos. | Foto: Instagram: @luisafernandaw - @pipebueno

“Llega una parte que se vuelve triste y es que, de pronto, no hay ganas ni de intentar algo. Un día, uno con madurez y con coraje, entiende que lo que está pasando, podía pasar y; de pronto no hay enojo, hay aceptación de que está pasando eso y sin mucho drama, las vueltas ya no son igual y ya. Si a usted le está pasando, créame que algún día se va a dar cuenta por qué ya no hay interés y ese día van a entender que nada vuelve a ser como antes”, dijo.

Sin embargo, hace pocas horas, la pareja rompió el silencio frente a la situación y revelaron la verdad detrás de todo el contenido que han venido publicando.

Aunque en los primeros minutos de su pronunciamiento se mostraron con una profunda tristeza, luego confesaron que se trató de una estrategia de marketing para hacerle publicidad a una reconocida multinacional de comercio electrónico.

Ante la sorpresiva revelación, miles de personas expresaron sus opiniones y, mientras algunos lo tomaron con humor, otros se mostraron molestos e incluso llegaron a reclamar a los famosos.

“Qué triste, jugar con su relación para una publicidad. De verdad, nadie les creyó, pero las palabras son poderosas”; “Ay no, pórtense serios, me sentí triste viéndoles la cara de ‘se me marchitó el corazoncito’”; “Así o más ridículos”; “Qué feo ese comercial”; “Me asustaron, yo solo pensaba en los niños”; “Yo siempre que todo era para una pinche estrategia de marketing”; “Casi me muero, no me gustó que hicieran eso” y “No jueguen con la manifestación”, escribieron.

Ante esto, Luisa apareció en la sección de los comentarios y fue contundente con sus palabras: