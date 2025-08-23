Miguel Bueno habló sobre situación de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W y soltó claro mensaje: “En su momento lo harán”

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno quedaron como foco de una ola de noticias en las plataformas digitales y los medios nacionales, debido a una serie de contenidos en los que soltaron comentarios inquietantes. La pareja de celebridades publicó mensajes que despertaron desconcierto, pues daban a entender que algo pasaba en su relación.

De acuerdo con lo registrado, el cantante de música popular fue claro en un video al hablar del desinterés y de las situaciones que se presentaban en los vínculos. Sus declaraciones desataron preguntas en sus fanáticos, quienes asumieron que todo estaba enfocado en la empresaria.

Aunque nunca se mencionó nada concreto, muchos recurrieron al perfil de Luisa Fernanda W, donde también había un post hablando de un cambio en su vida. La influencer aseguró que pronto explicaría qué ocurría en su realidad, sin profundizar en su compañero sentimental.

Muchas personas afirmaron que todo se trataría de una estrategia de marketing o una promoción por una nueva canción del colombiano, ya que no entendían cómo era posible que se mudaran a México sintiendo ese supuesto desinterés.

Sin embargo, otro detalle que alimentó los rumores sobre esta crisis en la relación de ambos artistas fueron las declaraciones que dio Miguel Bueno, hermano de Pipe Bueno, quien recibió una gran cantidad de interrogantes al respecto.

Pipe Bueno y Miguel Bueno el gran parecido que tienen. | Foto: Instagram: pipebueno

El cantante publicó un video en Instagram, el cual fue replicado por otras cuentas, donde se refería a esta situación. El exparticipante de La casa de los famosos apuntó que eran muchas las preguntas que había, pero que era poco lo que sabía.

Miguel Bueno fue contundente al mencionar que no era la persona indicada para hablar al respecto, ya que conocía, aparentemente, lo mismo que el público.

“Últimamente, he recibido un montón de mensajes de ustedes, preguntándome por Pipe y Luisa... y la verdad no sé nada más de lo que ustedes saben. Siento de alguna u otra forma que no me corresponde a mí meterme en eso”, expresó.

No obstante, sí enfatizó en que si la pareja iba a hablar, lo haría a su tiempo y de la manera que correspondía. En ese instante, enmarcó su apoyo y cariño a los dos, esperando que todo fluyera de la mejor forma.

“Si ellos quieren hablar, en su momento lo harán. Cada uno, como tiene que ser. Entonces nada, lo único que digo es que a los dos los quiero un montón y que siempre los voy a apoyar”, concluyó, mirando a la cámara.