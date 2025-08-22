¿No van más? Luisa Fernanda W habló por rumores de ruptura con Pipe Bueno; dijo que el tiempo “todo lo cambia y trae verdades”

La influencer Luisa Fernanda W y el cantante de música popular Pipe Bueno a lo largo de los años se convirtieron en una de las parejas más estables de la farándula colombiana.

Pese a que muchas personas admiran su relación y la forma en la que la llevan, muchos de sus seguidores levantaron rumores en redes sociales al asegurar que la pareja enfrentaría problemas amorosos e incluso que ya no estarían juntos pese haberse mudado a la ciudad de México hace meses con sus dos hijos Máximo y Domenic.

Pipe Bueno le hace propuesta a Luisa Fernanda W | Foto: Instagram de Pipe Bueno

En las últimas semanas se empezaron a dar estos rumores, luego de que Luisa Fernanda publicara una historia en su cuenta oficial de Instagram con el mensaje “Cuando no hay interés, se nota”.

Luisa Fernanda W se refirió a la posible ruptura con Pipe Bueno

Luego de que el intérprete de 'Te hubieras ido antes’ también publicara un video hablando de esa frase que puso la creadora de contenido, se avivaron los rumores de separación.

Algunos de los seguidores dejaron comentarios en el video de Pipe Bueno, algunos lamentando la posible ruptura y otros asegurando que sería una estrategia de marketing por una posible nueva canción o nuevo álbum musical.

“Debe ser por una nueva canción que están haciendo esto”; “¿Qué está pasando? Qué pasó con Lu, estoy segura que ya no están juntos"; “Pipe no digas que perdiste el interés por Luisa Fernanda”; “De hecho es una canción … porque ellos vibran chingón como pareja siempre y se les nota"; “¿Qué pasó? Que también publicó algo así“; ”Ese marketing ya da pereza, aburre"; “Ahí dijo el nombre de la canción: nada vuelve a ser como antes, jajaja”, fueron algunos de los comentarios.

@pipebueno97 Algún día te vas a dar cuenta Porque ya no hay interés. ♬ sonido original - pipebueno

En las últimas horas fue Luisa Fernanda quien publicó un video en su Instagram diciendo: “A ver miren, ya sé que hay polémica, de verdad que es como... yo sé lo que escribí, pero miren, definitivamente cuando no hay interés se nota y es más, yo se que pues no soy a la única persona a la que le ha pasado”.

De igual forma, mencionó que las cosas no siempre se mantienen igual en una relación.

“A veces las cosas son de una manera, pasa un tiempo y después son de otra, pues definitivamente las cosas ya no son iguales, pero miren, la verdad es que yo en este momento no me siento preparada para hablar del tema, creo que no es el momento. Así que denme un tiempito para contarles qué es lo que está pasando”, agregó.

Como varios de los seguidores afirmaron que se trataría de una estrategia de marketing por una nueva canción, Luisa se tomó el trabajo de asegurar que lo que viene sucediendo no es por ninguna canción.