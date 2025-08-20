La empresaria y creadora de contenido, Luisa Fernanda W, se ha convertido en una de las influencers más reconocidas en el mundo digital, con más de 19 millones de seguidores en su perfil de Instagram.

La paisa comparte acerca de su vida profesional y personal, trabajando con destacadas marcas y mostrando momentos en compañía de su esposo, el cantante Pipe Bueno y sus dos hijos Máximo y Domenic.

Luisa Fernanda es muy activa en sus redes y recientemente realizó una dinámica con sus seguidores, en donde respondió varias preguntas que ellos le habían escrito, entre ellas, la razón por la que su mamá no siempre aparece en su contenido.

“Yo voy a hacer un video con mi mamá, pero me pidió el favor que no le gusta sentir expuesta en mis redes sociales. Una cosa es mi hermana y otra soy yo”, dijo la paisa, haciendo referencia que está más comprometida a recibir comentarios.

Luisa Fernanda W respondió al porqué no muestra a su mamá en sus videos. | Foto: Captura de Instagram @luisafernandaw

“No le gusta, es más, me dijo: No quiero tener Instagram. Mi mamá es una mujer demasiado tranquila, vive en su mundo, una mujer que vive demasiado bien”, añadió la influencer, y de fondo se escucha a la mamá decir que por eso cerró su perfil hace años.

“Luisa, ¿Qué se siente ser tú?”, fue otra de las interrogantes, a lo que ella dijo que sentía mucho amor porque ama a Dios sobre todas las cosas y a ella misma con sus virtudes y falencias.

“Amo lo que soy, lo que fui y lo que estoy construyendo. Ser yo se siente querer evolucionar todos los días, querer llevar mi nivel de consciencia a otro nivel. Amar a los que me rodean, respetarlos y cuidarlos”; añadió la empresaria.

¿Cuál es el consejo de Luisa Fernanda W para afrontar las críticas?

La creadora de contenido hace unos días realizó la misma dinámica en su perfil en donde respondió lo que le ha funcionado y cómo reacciona frente a las críticas que buscan afectar su imagen.

“No todo merece respuesta. No todo lo que se dice en redes tiene peso. Si es algo sin fundamento, simplemente no le doy importancia. Pero si la cosa escala y toca mi imagen, si actúo. Me asesoro bien, hablo cuando estoy lista, con argumentos y, si es necesario, con respaldo legal. Nada de escándalos. Siempre desde la cabeza, no desde la rabia”, escribió Luisa en la primera parte.