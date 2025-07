Tatiana Franko tuvo como invitada en Vos Podes a Luisa , allí hablaron sobre la vida personal de la influencer , quien comentó que desde pequeña tenía claro lo que quería, no significa que no haya tocado fondo.

“ En una época me sentí muy pérdida de su familia, de mí misma, por mis amistades y estar siguiéndoles los pasos ” dijo la empresaria, mencionando también que estuvo cerca de probar las drogas, pero no lo hizo.

“Pase una época súper oscura con mi familia, tanto así, que me llevaron a un retiro espiritual. Siento que estaba no por el camino y no con las personas correctas” añadió.