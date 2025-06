Luisa Fernanda W muestra uno de los accesorios con los que se obsesionó y revela su significado: “Todo empieza desde niña”

La creadora de contenido Luisa Fernanda W es conocida por sus videos de maquillaje, su participación en tendencias como get ready with me (prepárate conmigo), un día con ella y sus mensajes de enseñanza. Así mismo, cuando comparte con su pareja Pipe Bueno y sus dos hijos Máximo y Domenic.

Además, la influencer es un referente de inspiración para muchas mujeres, quienes la ven como un ejemplo a seguir por todo lo que ha logrado, lo que ha demostrado y la personalidad encantadora que tiene, la cual ha dejado ver en su rol de mamá, amando con paciencia y compartiendo con sus pequeños.

Luisa Fernanda W es una figura pública muy activa en sus redes sociales y el día de ayer empezó una dinámica de preguntas y respuestas en su perfil, una forma de interactuar con sus seguidores y que conozcan un poco más acerca de su vida.

Uno de los usuarios realizó el comentario: “Me gustan tus aretes donde los compras”, la paisa aprovecho para mostrar los aretes que usa, por qué y a quién le recuerdan, mencionando que es un tema muy importante para ella.

Luisa Fernanda W realiza una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores. | Foto: Captura de Instagram @luisafernandaw

En la historia se observa una foto de su madre diciendo: “Los aretes que usaba mi mamá”, y una imagen de Paola Bracho, nombre de la antagonista principal de una telenovela mexicana, para hacer referencia que era los que utilizaba la actriz.

Luisa decidió mostrar algunos de los aretes que tiene en su joyería, contar con más detalles cómo surgió el gusto y obsesión por este accesorio que no es el único que colecciona.

“Todo empieza porque desde niña amaba todo lo que usaba mi mamá, especialmente sus aretes. Luego me obsesioné con el estilo de Paola Bracho. De hecho, cuando tenía siete años, le pedí a mi bisabuela (que era costurera) que me hiciera un vestido rojo como el de ella. Con el tiempo crecí, maduré y empecé a hacer un cambio en mi estilo. Pero para eso tuve que volver a mis raíces, y ahí fue donde me reencontré con mi amor por los aretes (tipo Paola y tipo mi mamá). También me obsesioné con las carteras y los tacones, pero esa es otra historia jajaja. Entonces empecé a coleccionar aretes.”, relató Luisa Fernanda.

Por otro lado, la influencer respondió a la pregunta principal y menciono las marcas donde había podido adquirir esos aretes que hacen parte del estilo que la define y con el que siente identificada.

La influencer Luisa Fernanda W responde la pregunta sobre sus aretes y muestra cuáles utiliza. | Foto: Captura de Instagram @luisafernandaw

“Algunos los he comprado en diferentes tiendas como Chanel, Mónica Sordo, Susan Caplan. Otros los he encontrado en tiendas vintage. Varios me los regaló Nicole Ravachi, que eran de su abuela, y también tengo unos que son como del 87. Por eso, amo usar este tipo de aretes, porque están en mi ADN. Lo descubrí cuando encontré mi estilo personal.”, agregó en su historia.