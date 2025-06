Video: reportan aparición de la Virgen María en el restaurante de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno

Pipe Bueno reveló cómo identificaron la manifestación de la Virgen en su restaurante

Luisa hizo una reflexión sobre su visión religiosa y pidió respeto por parte de las personas que no comparten sus creencias: “Muchas personas cuestionan las apariciones de la Virgen María, pero hay algo que no se puede cuestionar, y es que el mensaje de ella siempre ha sido el mismo, ha estado cargado de amor, perdón y unión. Así no creas en la virgen o en Dios, no hay nada más lindo que guardar amor y perdonar con el corazón”.