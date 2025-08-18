Luisa Fernanda W se desahogó y reveló qué fue lo más “duro” de abandonar Colombia junto a Pipe Bueno y sus hijos

A inicios de julio del año en curso, los nombres de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se convirtieron en tema de conversación en redes sociales y medios de comunicación tras despedirse de Colombia con el propósito de rehacer su vida en México junto a sus hijos.

La noticia, aunque no fue sorpresa porque ambos lo habían anunciado meses atrás, generó varios comentarios de nostalgia entre sus seguidores. Además, a ellos también se les vio bastante conmovidos, despidiéndose de sus familiares antes de tomar el vuelo y emprender esa nueva etapa como familia.

Por esta razón, después de aproximadamente un mes de haberse mudado a México, la creadora de contenido aprovechó una dinámica que habilitó desde su cuenta oficial de Instagram para interactuar con sus seguidores, y se desahogó al hablar sobre lo más “duro” que tuvo que enfrentar al abandonar Colombia.

“¿Qué fue lo más difícil de dejar tu vida en Colombia?”, le preguntó un usuario, a lo que respondió de manera positiva que, primero que todo, se encuentra feliz porque siente que se está adaptando muy bien al cambio.

“Yo estoy muy bien, pero sí tengo que aceptar que una de las cosas que me dio ‘duro’, por llamarlo así, fue soltar, soltar proyectos”, comentó Luisa Fernanda. Según la influencer, para poder dar este nuevo paso junto a su familia, tuvo que rechazar varias propuestas laborales que le despertaban mucha ilusión.

Sin embargo, también aclaró que siempre ha sido consciente que para recibir cosas más grandes hay que soltar otras y, en este momento de su vida, fue una decisión que sí o sí aceptó tomar y ahora asume con nuevos retos.

“Me tocó decirle no a varios proyectos en los que tenía mucha ilusión en estar, pero obviamente por la distancia no se puede... Pero bueno, vamos por cosas más grandes. A uno le toca soltar para poder recibir otras oportunidades”, agregó.

La razón por la que Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se mudaron a México

La pareja ha hablado sobre este asunto en varias entrevistas y directamente con sus seguidores a través de las plataformas digitales, pues la decisión de mudarse al país azteca no fue improvisada.

De acuerdo con sus declaraciones, este cambio responde principalmente al interés que tiene cada uno en crecer en sus carreras profesionales.

En esta etapa de su vida, el cantante de música popular está enfocado en conquistar nuevos públicos con su música, así como colaborar con artistas de la región, por lo que afirma que México es una tierra que lo inspira porque siente que tiene una conexión muy fuerte con la música que hace.