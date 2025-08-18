Suscribirse

Gente

Shakira reaparece junto a su exnovio Antonio de la Rúa; esta vez el inesperado reencuentro fue en compañía de sus hijos

La escena ha desatado todo tipo de reacciones en redes, pues ambos sostuvieron en el pasado una relación de más de diez años.

Redacción Gente
18 de agosto de 2025, 9:51 p. m.
La relación entre Shakira y De la Rúa duró más de once años.
La relación entre Shakira y De la Rúa duró más de once años. | Foto: Getty Images

En redes sociales están circulando las imágenes de un reencuentro inesperado entre la cantante colombiana Shakira y su expareja sentimental Antonio de la Rúa, esta vez en compañía de sus hijos disfrutando una cena en un restaurante ubicado en San Diego, California.

En las imágenes, que se han viralizado en las plataformas digitales, apenas se ve que están cenando tranquilos y felices, la intérprete de Waka Waka con sus hijos, Milán y Sasha; y Antonio de la Rúa con Zulú y Mael.

Contexto: Alexis Escobar al borde de la muerte; el cantante de música popular presentó emergencia médica

Aunque aparentemente se trata de una cena de amistad, la escena desató todo tipo de reacciones entre los internautas y fanáticos de la artista que tienen presente lo que fue su pasado amoroso con el empresario argentino y la historia detrás de la canción Día de enero.

“¿Volvieron?”; “¿Pero ese no es Antonio de la Rúa?”; “Pero si es su ex”; “Nunca se debieron separar”; “Gracias a Antonio de la Rúa escuchamos canciones bonitas”; “Merecen ser felices”, dicen algunos comentarios.

Lo más leído

1. Alcaldía de Cajicá hace anuncio en medio de búsqueda de la niña Valeria Afanador: “Información de valor”
2. La fuerte respuesta de Bruce Mac Master al presidente Gustavo Petro: “Ahora es su turno”
3. Este es el salario de un profesor con maestría o doctorado del Magisterio en Colombia

No obstante, entre las reacciones también hubo un usuario que mencionó un dato clave, el cual explicaría el motivo de la cercanía entre la artista y Antonio de la Rúa después de tantos años separados, pues cabe recordar que la expareja sostuvo una relación de 11 años en los 2000, anunciando oficialmente su ruptura el 10 de enero de 2011.

En ese momento, explicaron en un comunicado que habían decidido seguir caminos distintos, pero conservando una relación profesional.

Ahora, tiempo después de su separación de Gerard Piqué, el padre de sus hijos, Shakira parece retomar estos vínculos profesionales con su ex, pero esta vez como socios estratégicos, según indica la prensa en Estados Unidos y el usuario que parece estar muy bien informado sobre la relación de la cantante con el empresario argentino.

Por esta razón, no es la primera vez que la cantante barranquillera es vista con Antonio de la Rúa. De hecho, a inicios de agosto de este 2025, durante su presentación en Los Ángeles, él estuvo presente en el show.

A raíz de esto, diferentes medios internacionales como The Latin Times, mencionaron que De la Rúa fue visto entre bastidores, muy cerca del equipo de trabajo de la artista y de su familia: “No como un invitado, sino como alguien con autoridad”.

Shakira y Antonio de la Rúa.
La cantante y el empresario argentino sostuvieron una relación de 11 años. | Foto: Getty

“El mensaje es claro: Antonio de la Rúa ya no forma parte del pasado de Shakira. Está en su presente y posiblemente moldeando su futuro”, agregó el medio citado en su momento, haciendo referencia a ese vínculo estratégico que tendría actualmente con la cantante.

Contexto: La Liendra expuso inesperada decisión y generó angustia: “No me nace”

Respecto al espacio que comparten cada uno con sus hijos, tampoco es la primera vez que sucede, pues el pasado 17 de agosto, ambos fueron grabados mientras departían en Estados Unidos junto a los menores en un ambiente tranquilo.

Por ahora, las opiniones de los internautas están divididas, ya que hay quienes siguen especulando sobre una posible reconciliación, mientras otros parecen tener claro ese vínculo netamente laboral que ambos podrían tener y, después de tantos años de separación, sentir la confianza de compartir este tipo de momentos familiares sin problema.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Una vez me tocó cantarle a un señor en las piernas”: Jean Carlos Centeno recuerda episodio entre risas

2. Explosivo coctel criminal aterroriza al departamento de Caquetá; Gobierno ofrece recompensas para dar con cabecillas

3. La dura historia que revivió Adriana Bottina sobre la muerte de su papá: “¿Por qué, si éramos tan perfectos?"

4. La fuerte respuesta de Bruce Mac Master al presidente Gustavo Petro: “Ahora es su turno”

5. Buenas noticias para Gallardo sobre Juan Fernando Quintero, de cara a juego por Copa Libertadores

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ShakiraAntonio de la RúaFamosos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.