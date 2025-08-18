Shakira reaparece junto a su exnovio Antonio de la Rúa; esta vez el inesperado reencuentro fue en compañía de sus hijos

En redes sociales están circulando las imágenes de un reencuentro inesperado entre la cantante colombiana Shakira y su expareja sentimental Antonio de la Rúa, esta vez en compañía de sus hijos disfrutando una cena en un restaurante ubicado en San Diego, California.

En las imágenes, que se han viralizado en las plataformas digitales, apenas se ve que están cenando tranquilos y felices, la intérprete de Waka Waka con sus hijos, Milán y Sasha; y Antonio de la Rúa con Zulú y Mael.

Aunque aparentemente se trata de una cena de amistad, la escena desató todo tipo de reacciones entre los internautas y fanáticos de la artista que tienen presente lo que fue su pasado amoroso con el empresario argentino y la historia detrás de la canción Día de enero.

“¿Volvieron?”; “¿Pero ese no es Antonio de la Rúa?”; “Pero si es su ex”; “Nunca se debieron separar”; “Gracias a Antonio de la Rúa escuchamos canciones bonitas”; “Merecen ser felices”, dicen algunos comentarios.

No obstante, entre las reacciones también hubo un usuario que mencionó un dato clave, el cual explicaría el motivo de la cercanía entre la artista y Antonio de la Rúa después de tantos años separados, pues cabe recordar que la expareja sostuvo una relación de 11 años en los 2000, anunciando oficialmente su ruptura el 10 de enero de 2011.

En ese momento, explicaron en un comunicado que habían decidido seguir caminos distintos, pero conservando una relación profesional.

Ahora, tiempo después de su separación de Gerard Piqué, el padre de sus hijos, Shakira parece retomar estos vínculos profesionales con su ex, pero esta vez como socios estratégicos, según indica la prensa en Estados Unidos y el usuario que parece estar muy bien informado sobre la relación de la cantante con el empresario argentino.

Por esta razón, no es la primera vez que la cantante barranquillera es vista con Antonio de la Rúa. De hecho, a inicios de agosto de este 2025, durante su presentación en Los Ángeles, él estuvo presente en el show.

A raíz de esto, diferentes medios internacionales como The Latin Times, mencionaron que De la Rúa fue visto entre bastidores, muy cerca del equipo de trabajo de la artista y de su familia: “No como un invitado, sino como alguien con autoridad”.

La cantante y el empresario argentino sostuvieron una relación de 11 años. | Foto: Getty

“El mensaje es claro: Antonio de la Rúa ya no forma parte del pasado de Shakira. Está en su presente y posiblemente moldeando su futuro”, agregó el medio citado en su momento, haciendo referencia a ese vínculo estratégico que tendría actualmente con la cantante.

Respecto al espacio que comparten cada uno con sus hijos, tampoco es la primera vez que sucede, pues el pasado 17 de agosto, ambos fueron grabados mientras departían en Estados Unidos junto a los menores en un ambiente tranquilo.