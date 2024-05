¿Pretende volver? Así reapareció Antonio de la Rúa en la vida de Shakira

Antonio de la Rúa reaparece en la vida de Shakira

Y aunque desde hace un tiempo no se les ve juntos, recientemente, las redes sociales se han incendiado en las últimas horas luego de que Antonio reapareciera en la vida de Shakira de una particular manera, lo que despertó toda clase de reacciones.

Toda la especulación inició, luego de que De la Rua le diera like a una foto que la cantante colombiana publicó por estos en su cuenta de Instagram, lo que le pareció muy curioso a más de un internauta.

Se trata de la foto que Shakira publicó para celebrar el día de la madre, donde entre los ‘me gustas’ que logró acumular, los fans de la cantante notaron uno en particular, el de Antonio de la Rua .

Los fanáticos de Shakira no tardaron en reaccionar ante el like de de la Rua, y las especulaciones no se han hecho esperar. Muchos creen que este gesto es una señal de que el empresario argentino estaría buscando recuperar a su expareja, mientras otros por su lado piensan que es un simple gesto.