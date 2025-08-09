Suscribirse

Gente

Shakira y Antonio de la Rúa, ahora socios estratégicos; así lo registra la prensa en Estados Unidos

Su expareja, quien durante años fue su consejero más cercano, fue visto entre bastidores en un concierto en Los Ángeles.

Redacción Gente
9 de agosto de 2025, 7:18 p. m.
La relación entre Shakira y De la Rúa duró más de once años.
La relación entre Shakira y De la Rúa duró más de once años. | Foto: Getty Images

Shakira se ha consolidado como una de las figuras artísticas más destacadas de los últimos tiempos, no solo en Colombia sino también a nivel internacional. Su trayectoria comenzó desde temprana edad, cuando ya se presentaba en escenarios locales, aunque su gran salto a la fama llegó en 1995 con el lanzamiento del álbum Pies Descalzos.

Más allá de su exitosa carrera musical, la barranquillera también ha sido centro de atención por su vida personal. En 2022, su separación del exfutbolista Gerard Piqué, tras rumores de infidelidad con Clara Chía, acaparó titulares en todo el mundo.

Desde entonces, la artista decidió concentrarse en su faceta profesional, enfocándose en composiciones que resaltan el empoderamiento femenino. Tres años después de aquel episodio, anunció una gira mundial titulada Las mujeres ya no lloran, prometiendo un espectáculo de gran magnitud.

Shakira anunció su gira musical 'Las mujeres ya no lloran'. | Foto: AFP

El pasado 4 de agosto, durante su presentación en Los Ángeles, un detalle particular llamó la atención del público y de sus seguidores: la presencia de Antonio de la Rúa, una de las exparejas más recordadas de la cantante y figura clave en sus inicios musicales.

Según medios internacionales como The Latin Times, De la Rúa fue visto entre bastidores, muy cerca del equipo de trabajo de la artista y de su familia, “no como un invitado, sino como alguien con autoridad”, relató el medio.

“El mensaje es claro: Antonio de la Rúa ya no forma parte del pasado de Shakira. Está en su presente y posiblemente moldeando su futuro”, aseguró el medio en cuestión, haciendo referencia a su vínculo estratégico.

Una relación que marcó época

Antonio de la Rúa, hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa, conoció a Shakira en el año 2000, cuando la intérprete ya había conquistado América Latina y comenzaba a abrirse paso en el mercado internacional. Iniciaron entonces una relación que se extendió por más de once años, combinando amor, amistad y negocios.

La pareja mantuvo discreción en su vida privada, aunque sus apariciones en giras, eventos y premiaciones los mantuvieron en el foco mediático. El 10 de enero de 2011 anunciaron su separación, explicando en un comunicado que habían decidido seguir caminos distintos, pero conservando una relación profesional.

Shakira y Antonio de la Rúa se conocieron en el año 2000.
Shakira y Antonio de la Rúa se conocieron en el año 2000. | Foto: Getty Images

Tras la ruptura, Shakira continuó su ascenso artístico con numerosos éxitos globales y proyectos filantrópicos, mientras que De la Rúa mantuvo un perfil más reservado. Hoy, más de una década después, su historia sigue siendo recordada como una de las relaciones más mediáticas de la música latina.

