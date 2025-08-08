Camilo Echeverry Correa es un cantante, instrumentalista, compositor colombiano, ganador del concurso musical Factor XS, después de haberse presentado con su hermana. Hoy es reconocido por varias canciones que le permitieron ser nominado a Premios Grammy Latinos.

Desde 2015 el músico estableció una relación con la actriz y también cantante Evaluna, hija del reconocido cantautor Ricardo Montaner y la venezolana Marlene, quienes tienen otros dos hijos llamados Mauricio y Ricardo ‘Ricky’.

Evaluna y Camilo son una de las parejas más queridas, no solo por sus colaboraciones, sino por el sentimiento que transmiten, demostrando su solidez y como el amor crece y crece.

El artista, también reconocido por sus románticas letras y tierna forma de expresarse y volvió a sorprender en esta ocasión con un emotivo mensaje para su esposa de cumpleaños.

“Feliz cumpleaños @evaluna. Niña mía. Enigmática. Casi una docena de cumpleaños juntos. Tu ligereza me enseña a tomarme menos en serio la vida. Quiero disfrutar con la facilidad con la que tú lo haces”, escribió en la primera parte.

Camilo Echeverry le dedica un tierno mensaje a su esposa, Evaluna Montaner. | Foto: Captura de Instagram @camilo

El video está en el perfil del cantante paisa, donde se les ve juntos en la que sería su habitación de hospedaje, pues él se encontraba de tour por España y se les ve disfrutando de un divertido momento.

“Quiero para siempre llegar como anoche de otra ciudad lejana a besarte, a oler tu pelo y tu cuello en silencio para no despertar a Indi y a Mara. Te amo”, añadió Camilo en el mensaje, declarando lo que sería uno de sus sueños.

Por último, el compositor sorprendió con una frase que no todos los usuarios entendieron y explicó lo que está sucediendo en el video.

“Pilas, que somos muchos reposando bajo tu sombra jajaja, pero sin presión. Les dejo de regalo un video de ella hoy, descubriendo los músculos que le duelen después de una clase de pilates”, agregó.

La publicación supera los 500 me gusta y cuatro mil comentarios, donde los seguidores y fanáticos no dudaron en dejar emojis de corazón, algunos mensajes que se ríen de la situación y otros de amor: