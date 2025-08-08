Suscribirse

El emotivo mensaje de Camilo Echeverry a su esposa Evaluna Montaner: “Casi una docena de cumpleaños juntos”

El cantante volvió a sorprender con un detalle para su esposa y madre de sus hijos.

8 de agosto de 2025, 10:00 p. m.
Camilo le dedica un emotivo mensaje de cumpleaños a su esposa, Evaluna Montaner. | Foto: Instagram

Camilo Echeverry Correa es un cantante, instrumentalista, compositor colombiano, ganador del concurso musical Factor XS, después de haberse presentado con su hermana. Hoy es reconocido por varias canciones que le permitieron ser nominado a Premios Grammy Latinos.

Desde 2015 el músico estableció una relación con la actriz y también cantante Evaluna, hija del reconocido cantautor Ricardo Montaner y la venezolana Marlene, quienes tienen otros dos hijos llamados Mauricio y Ricardo ‘Ricky’.

Contexto: Famosos colombianos que tuvieron hijos en el 2024; enamoraron en redes sociales

Evaluna y Camilo son una de las parejas más queridas, no solo por sus colaboraciones, sino por el sentimiento que transmiten, demostrando su solidez y como el amor crece y crece.

El artista, también reconocido por sus románticas letras y tierna forma de expresarse y volvió a sorprender en esta ocasión con un emotivo mensaje para su esposa de cumpleaños.

“Feliz cumpleaños @evaluna. Niña mía. Enigmática. Casi una docena de cumpleaños juntos. Tu ligereza me enseña a tomarme menos en serio la vida. Quiero disfrutar con la facilidad con la que tú lo haces”, escribió en la primera parte.

Camilo Echeverry le dedica un tierno mensaje a su esposa, Evaluna Montaner.
Camilo Echeverry le dedica un tierno mensaje a su esposa, Evaluna Montaner. | Foto: Captura de Instagram @camilo

El video está en el perfil del cantante paisa, donde se les ve juntos en la que sería su habitación de hospedaje, pues él se encontraba de tour por España y se les ve disfrutando de un divertido momento.

“Quiero para siempre llegar como anoche de otra ciudad lejana a besarte, a oler tu pelo y tu cuello en silencio para no despertar a Indi y a Mara. Te amo”, añadió Camilo en el mensaje, declarando lo que sería uno de sus sueños.

Contexto: La Segura preocupó con un video de su bebé en urgencias. Esta es la razón por la que tuvieron que ir a la clínica

Por último, el compositor sorprendió con una frase que no todos los usuarios entendieron y explicó lo que está sucediendo en el video.

“Pilas, que somos muchos reposando bajo tu sombra jajaja, pero sin presión. Les dejo de regalo un video de ella hoy, descubriendo los músculos que le duelen después de una clase de pilates”, agregó.

La publicación supera los 500 me gusta y cuatro mil comentarios, donde los seguidores y fanáticos no dudaron en dejar emojis de corazón, algunos mensajes que se ríen de la situación y otros de amor:

“Evaluna el complemento perfecto de la felicidad de Camilo”; “los amo!!! Feliz cumple bella@evaluna. Cami, tu risa de corneta me mata”; “¡son el uno para el otro! ¡Qué hermoso verlos así!”.

