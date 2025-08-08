La Segura es una de las influenciadoras más destacadas, con más de diez millones de seguidores en Instagram y reconocida por su contenido en sus redes sociales, como sus videos con un toque humorístico y más recientemente por su rol de mamá, generando ternura.

El pasado 12 de abril la creadora de contenido compartió por medio de una publicación el nacimiento de su hijo Lucca, una foto en compañía del recién nacido y su esposo, el uruguayo, Ignacio Baladan.

Una noticia que enterneció a los usuarios y fanáticos. Además, desde ese día, la caleña ha demostrado su alegría como madre, realizando varios videos donde aparece el bebé y comparte su experiencia como madre primeriza.

Sin embargo, en horas de la mañana la influencer sorprendió al subir en sus historias un video afirmando que se encontraba en urgencias con su bebé y aunque generó preocupación, ella aclaró la situación.

“Estamos en el médico, donde la pediatra, en realidad estamos en urgencias de una clínica, pero vamos a hacerle un examen porque mi hijo sufre de un reflujo horrible y le han cambiado la leche como cuatro veces”, explicó La Segura.

La influencer, La Segura estuvo en urgencias con su hijo Lucca. | Foto: Captura de Instagram @la_segura

En la grabación se observa al bebé recostado en la camilla con un chupete y moviéndose de un lado para otro lado, por lo que la mujer asegura que está intentando distraerlo porque no ha comido y están esperando.

“Le van a sacar una muestra de sangre para ver si escalan la leche a una de arroz, algo así”, añadió la influencer, quien anteriormente ha contado que no podido amamantar a su hijo del seno.

Además, la caleña agregó que debido al reflujo Lucca ha vomitado demasiado, agradeciendo que no se le ha bajado de peso, pero que si es un tema al que se le debe prestar mucha atención.

Después de unas horas, La Segura se pronunció sobre los resultados de su hijo y afirmó que todo había salido muy bien, pero que antes de hacer una alimentación complementaria, van a intentar con otra leche desde y la van a ir turnando con la que está tomando para que no le dé un cólico al hacer esa transición.

La Segura explicó la situación de su hijo Lucca y cuál fue el resultado del examen. | Foto: Captura de Instagram @la_segura

“Al cuarto mes y medio o al quinto le van a empezar la alimentación complementaria y gracias a Dios mi gordo está muy bien, pero sí sufre de un reflujo fuerte”, mencionó la caleña.