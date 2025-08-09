La actriz barranquillera Sofía Vergara, conocida popularmente como ‘La Toti’, apodo que le dieron cariñosamente sus hermanos Verónica, Julio, Rafael y Sandra Vergara Vergara, ha logrado construir una sólida carrera internacional que va más allá de la actuación, incursionando también en el modelaje y la presentación.

Su carisma, talento y autenticidad la han convertido en una de las actrices colombianas más influyentes en el mundo del entretenimiento global.

En los últimos meses, Vergara ha estado en el centro de la atención pública por tres motivos principales.

La actriz y modelo Sofía Vergara durante la ceremonia de los Emmy. (AP Photo/Jae C. Hong) | Foto: AP

El primero es su participación protagónica en Griselda, la serie original de Netflix que narra la vida de Griselda Blanco, una figura clave en el narcotráfico durante las décadas de los 80 y 90.

La producción recibió amplia cobertura mediática por su temática y por mostrar una faceta actoral más intensa de Sofía.

El segundo motivo fue su sonada separación del actor estadounidense Joe Manganiello, con quien sostuvo una relación de varios años.

La ruptura, ampliamente comentada en medios tanto nacionales como internacionales, se dio tras atravesar una crisis matrimonial que no lograron superar.

La tercera es la estatua de ella, que fue inaugurada hace pocas semanas en la ciudad de Barranquilla, más específicamente en el malecón del río.

Sofía Vergara desveló su secreto de belleza

Además de su talento, Sofía Vergara ha sido constantemente elogiada por su envidiable apariencia física.

A sus 53 años, mantiene una figura estilizada y una piel luminosa que despiertan admiración y curiosidad entre sus seguidores, quienes con frecuencia se preguntan cuál es su secreto para mantenerse así con el paso del tiempo.

En una reciente revelación, Sofía confesó que hay un producto infaltable en sus rutinas y es el aceite de coco.

“El aceite de coco es como un hidratante natural, así que no tiene químicos y eso es buenísimo”, dijo ante el presentador Jimmy Kimmel.

Sofía Vergara habló de su belleza. | Foto: Getty Images

Según Sofía, utiliza este producto cuando busca obtener una hidratación profunda en cualquier parte del cuerpo. “Te lo puedes poner en el pelo, en la cara, en las pestañas, entre los dedos de los pies, ¡en todas partes!”, añadió.

Por el momento, la rutina de Sofía llevaba un tono normal, pero más adelante dejó al presentador perplejo al señalar la manera en la que usa este producto.

“Me embadurno en aceite de coco, me enrollo en plástico y me voy a dormir, por la mañana me levanto supersuave [...] Ahora que ya estoy más viejita, sí me toca cuidarme más. Antes hacía gimnasia cuando podía y comía lo que quería, ya me toca concienciarme”, puntualizó.