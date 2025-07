Sofía Vergara habló del “ridículo” y afirmó que hace parte de su éxito en la actuación: “No tengo miedo”

“No quiero tomar crédito como si yo me hubiera hecho sola como empresaria, pero sí puedo decir que nunca me ha dado miedo que las cosas me salgan mal o que me digan que no. Nunca he tenido miedo de hacer el ridículo o perder dinero -bueno, eso sí, perder plata no me gusta-, pero siempre me he adaptado a lo que sea”, dijo inicialmente Sofía.