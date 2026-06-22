Sofía Vergara es incluida entre las mujeres más poderosas de América Latina, no es la única colombiana

Sofía Vergara ingresó a la prestigiosa lista de las 25 mujeres más poderosas de 2026 publicada por la revista People en Español, un reconocimiento que la posiciona como líder entre las colombianas en la categoría de entretenimiento. A sus 53 años, la barranquillera ha acumulado una carrera repleta de hitos, cuatro nominaciones al Emmy y un Globo de Oro por su rol icónico en Modern Family. Además, fue la actriz hispana mejor pagada de Hollywood durante más de una década, con una fortuna estimada en 180 millones de dólares derivada de contratos publicitarios, su línea de ropa y perfumes, y proyectos en cine y televisión como jueza en America’s Got Talent.

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En la lista, Colombia brilla también con la presencia de Goyo en la categoría asociada al arte y la música. La artista, conocida por su trayectoria en ChocQuibTown, ha consolidado su camino como solista con el lanzamiento de su álbum Pantera, un proyecto que explora sonidos como el afrobeat y que se conecta directamente con sus raíces culturales.

Llegarán a Hollywood

El Grupo Niche llegará a Hollywood. Foto: COLPRENSA

El legendario Grupo Niche, orgullo de la salsa colombiana, y la explosiva artista argentina Nathy Peluso protagonizarán una noche histórica el 15 de julio en el icónico Hollywood Bowl de Los Ángeles, marcando la apertura de la serie Jazz Plus de la temporada 2026 del anfiteatro. Esta unión inédita fusiona la maestría de 46 años de la agrupación, conocida por clásicos como Cali pachanguero, Una aventura y Gotas de lluvia que han conquistado los cinco continentes, con el estilo versátil de Peluso, quien brillará acompañada por la orquesta completa de Niche antes de su set estelar.

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El concierto celebrará la diversidad latina, conectando generaciones en uno de los escenarios más prestigiosos del mundo, con sold outs recientes de Niche en Lima y Buenos Aires. La preventa de la boletería comenzará el 28 de abril y la venta general el 5 de mayo vía Hollywood Bowl, atrayendo a fans de la salsa y la música latina contemporánea en un 2026 cargado de vitalidad caribeña.

Hubo romance

Carlos Villagrán y Florinda Meza. Foto: GETTY IMAGES

Carlos Villagrán, el inolvidable Quico de El chavo del 8, soltó explosivas revelaciones en una reciente entrevista con el youtuber El Escorpión Dorado, en la que rememoró los turbulentos años de grabaciones. En la charla, el actor detalló su efímera relación sentimental con Florinda Meza; describió las grabaciones como un hervidero de tensiones creativas y personales, donde la convivencia diaria entre actores generaba roces inevitables, pero también momentos mágicos que forjaron la serie más querida de América Latina.

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Sobre Florinda Meza, con quien compartió pantalla, confesó que su romance fue “breve y complicado”, nacido en el set, pero truncado por las dinámicas del grupo y la relación de ella con Bolaños, evitando profundizar en chismes, aunque dejó claro que no prosperó. Villagrán se convirtió en ícono de la comedia latinoamericana durante las décadas de 1970 y 1980, conquistando generaciones con su chispa única en el universo del barrio ficticio creado por Roberto Gómez Bolaños. No obstante, su carrera estuvo marcada por polémicas intensas alrededor de El chavo, como las disputas por derechos de autor que lo llevaron a abandonar el programa en 1978.

Lesionada

Sophie Turner. Foto: GETTY IMAGES

Sophie Turner, la actriz británica mundialmente famosa por encarnar a Sansa Stark en Juego de tronos, sufrió una lesión en la espalda mientras grababa la serie Tomb Raider de Amazon MGM Studios, lo que obligó a la productora a pausar temporalmente el rodaje en Reino Unido para permitir su recuperación. Conocida por su ascenso meteórico desde los 15 años en la épica serie de HBO, Turner ha ganado premios como el Huading Award a mejor actriz global en 2016 y el Glamour Award a mejor actriz británica de televisión, consolidándola como una de las figuras más taquilleras de Hollywood junto a roles en X-Men: Apocalypse.

Amazon MGM Studios calificó, a través de un comunicado a Entertainment Weekly, como “lesión leve” el hecho, aclarando que el equipo técnico sigue cobrando salarios mientras se reanudan escenas posibles sin la protagonista, situación que se suma a reportes de The Sun sugiriendo un alto de al menos un mes debido a dolores crónicos que Turner arrastraba desde enero. Aunque el estudio minimizó el impacto y prometió retomar pronto, los fanáticos temen retrasos en esta adaptación que se preveía para finales de 2026.

Vientre de alquiler

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno. Foto: GETTY IMAGES

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, una de las parejas más famosas del espectáculo colombiano, podrían volver a ser padres. Los rumores sobre un posible tercer hijo han cobrado fuerza en los últimos días, luego de que la creadora de contenido revelara en sus redes sociales que la opción ya ha sido puesta sobre la mesa. “Si yo quiero tener un tercer hijo o hija, tendría que pensar eso ya; o sea, yo tendría que encargar mi próximo bebé ya, porque siento que más adelante se llevarían mucha diferencia de edad”, expresó Luisa Fernanda W, quien además avaló la vía del vientre de alquiler como una posibilidad.

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Luisa Fernanda y Pipe Bueno ya son padres de dos hijos que han llenado de alegría su hogar. Su primogénito, Máximo, llegó al mundo en octubre de 2020 y Domenic en octubre de 2022. La pareja, que inició su romance públicamente en 2020 tras varios años de amistad, lleva más de cinco años juntos, superando desafíos personales y profesionales con una solidez que ha inspirado a sus seguidores.

Será papá

Taylor Lautner Foto: AFP

Taylor Lautner, el actor estadounidense mundialmente famoso por dar vida a Jacob Black, el lobo de la saga Crepúsculo que enamoró a millones en los años 2000, anunció con euforia que espera su primer hijo junto a su esposa, la enfermera e influencer Tay Dome. La pareja, que se casó en noviembre de 2022 tras varios años de noviazgo iniciado en 2018, compartió la noticia a través de un carrusel de fotos en Instagram con ecografías en mano.

Tras Crepúsculo, Lautner reinventó su carrera. Lejos del frenesí adolescente, el actor de 34 años se alejó de los focos para algunos personajes en cine como Sin escape y series como Scream Queens, además de incursiones en acción con Abducción.