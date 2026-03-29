Luisa Fernanda W confesó el deseo de tener un tercer hijo, pero ventiló sus dudas: “Tendría que encargar mi próximo bebé ya”

La creadora de contenido digital Luisa Fernanda W y el cantante de música popular Pipe Bueno, a lo largo de los años, han consolidado una de las parejas más estables de la farándula colombiana.

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Luego de que la influencer atravesara la dura pérdida de su expareja en el año 2019, inició una relación con el intérprete de ‘Te hubieras ido antes’, con el que lleva ya cinco años.

De esta relación han nacido sus dos hijos: Máximo y Domenic, con quienes ambos comparten mucho tiempo para que tengan una infancia apropiada.

Recientemente, Luisa Fernanda W abrió la dinámica de preguntas y respuestas en las historias de su cuenta oficial de Instagram y allí se refirió a la posibilidad de tener un tercer hijo con su pareja.

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La creadora de contenido no descartó la posibilidad de tener un hijo más, pero afirmó que de desear hacerlo junto a su pareja, tendrían que empezar a mirar ese tema desde ya.

“Si yo quiero tener un tercer hijo o hija, tendría que pensar eso ya, o sea, yo tendría que encargar mi próximo bebé ya, porque siento que más adelante se llevarían mucha diferencia de edad”, dijo Luisa, aclarando que no le gustaría que la diferencia de años entre cada uno de sus hijos fuera muy amplia.

En cuanto al sexo del bebé, Luisa Fernanda W confesó que no tiene preferencia alguna, que se alegra y está conforme si es niño o niña.

“Para encargar otro es a la de Dios, porque si sale niño, pues otro niño, porque para hacer la niña toca literal hacerla, o sea, mandarla a hacer, y para eso es un proceso que también se demora un montón”, señaló, descartando así algún proceso o procedimiento que le permita escoger el sexo de su bebé.

Este tema realmente tiene bastante pensativa e indecisa a la influencer, y por esta razón decidió manejarlo de forma pública con sus seguidores, para que ellos le ayuden con comentarios diciéndole si estuvieran en su lugar, qué harían. “Decidí preguntarles a ustedes qué harían en mi lugar”, concluyó.

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Algunos de sus seguidores le dijeron que deje sus deseos en manos de Dios y que pida con fe la niña, que se le cumplirá. “Bendiciones, que sea el señor direccionándolos como padres. La respuesta la tiene él. Si quieren la niña pídanla con fe, y él contesta los deseos de sus corazones. Dios los bendiga”; “Pídaselo a Dios que él contesta, él tiene la primera y la última palabra en la vida, que sea él quien decida”, fueron algunas de las respuestas.