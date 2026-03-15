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Luisa Fernanda W reveló curioso detalle sobre los antojos que siente cada vez que está en Medellín

La creadora de contenido se mostró emocionada en su tierra natal junto a Pipe Bueno y sus dos hijos.

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Redacción Gente
15 de marzo de 2026, 4:10 p. m.
Luisa Fernanda W no solo es creadora de contenido, también es empresaria.
Luisa Fernanda W no solo es creadora de contenido, también es empresaria. Foto: Instagram: @luisafernandaw

Al ser una de las figuras más influyentes de las redes sociales, cada publicación que hace Luisa Fernanda W suele convertirse en tema de conversación entre sus seguidores. Sus fotos, videos o reflexiones no pasan desapercibidos y con frecuencia se convierten en tendencia, ya que muchos están atentos a cada detalle que comparte de su vida cotidiana.

Recientemente, por ejemplo, aprovechó su regreso a Medellín tras varios meses fuera para satisfacer esos antojos gastronómicos que, según confesó, siempre aparecen cuando vuelve a su tierra natal.

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La capital antioqueña y, en general, la región, se caracterizan por su riqueza culinaria, sabores y tradiciones que, además de ser motivo de orgullo para los habitantes locales, han logrado conquistar el paladar de visitantes.

Por eso, Luisa Fernanda W aseguró que lo más emocionante de llegar a Medellín es degustar su exquisita gastronomía, aunque entre sus antojos reveló un curioso detalle que pocos sabían y que sorprendió, incluso, a Pipe Bueno.

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“Quiero como chocolatico, chicharrón, arepa con quesito, una bandeja paisa pero sin la pepa de fríjol, porque ya sabemos que no me gusta la pepa del fríjol, pero sí el caldito del fríjol”, comentó la creadora de contenido en una publicación reciente.

Tras explicar que le gusta el caldo de fríjol, pero no el grano, el cantante le preguntó cuál era la razón de esta preferencia, insinuando incluso que podría deberse a molestias estomacales que le generaría comerlo.

No obstante, más allá de eso, Luisa Fernanda W aclaró que simplemente no le agrada la textura. Aun así, aseguró que el sabor sí le gusta, razón por la cual no duda en disfrutar de un buen caldo de fríjol cuando tiene la oportunidad, así como de otros platos típicos antioqueños que hacen parte de sus favoritos siempre.

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“Todo, todo, todo, todo lo que sea antioqueño es como wow, agregó la paisa emocionada mientras compartía un momento en un restaurante de Medellín junto a sus hijos y su pareja, Pipe Bueno.

Con sus palabras y gestos de alegría, la influenciadora dejó ver cuánto disfruta de la gastronomía de su tierra. Además, evidenció que, aunque en redes sociales suele cautivar a muchos con su esbelta figura, cuando se trata de deleitarse con los sabores que más le gustan, las restricciones en la dieta pasan a un segundo plano para centrarse en disfrutar en familia.