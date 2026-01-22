Luisa Fernanda W habló del impacto del licor en su relación con Pipe Bueno: “Me alejo por completo”

Desde hace varios años, Luisa Fernanda W comenzó a destacarse como creadora de contenido en el mundo del entretenimiento y en la era digital.

Con el paso del tiempo, Luisa se convirtió en uno de los referentes más grandes de los influenciadores colombianos, y pese a que atravesó varias polémicas a lo largo de su vida, hoy es una creadora respetada en el país.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de su vida personal es su relación amorosa con el cantante de música popular Pipe Bueno, quien también es el padre de sus dos hijos: Máximo y Domenic.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno. Foto: Instagram de Pipe Bueno

Para muchas personas no es un secreto que el mundo en el que se desenvuelve Pipe suele estar directamente relacionado con fiesta y mucho licor; Luisa Fernada W recientemente habló de este tema.

Luisa Fernanda dijo cómo maneja el consumo de licor con Pipe Bueno

La influencer abrió en las historias de su cuenta oficial de Instagram una caja de preguntas y respuestas; respondió la siguiente duda de uno de sus seguidores: “Lu, cuando Pipe está en shows, ¿toma mucho? ¿Cómo manejan o manejas eso?”.

En primer lugar, Luisa dejó claro que el primer responsable del licor en sus shows es Pipe Bueno y añadió que para ella el alcohol es terrible, sobre todo cuando pierde el control.

“Para mí, el licor es algo terrible cuando no se sabe manejar. Yo, la verdad, no lucho con eso, porque quien quiere hacerlo es él”, dijo inicialmente.

Luisa Fernanda W habló de cómo maneja el tema del licor con Pipe Bueno Foto: Instagram: @luisafernandaw

En cuanto a ella, dejó claro que, aunque toma ocasionalmente, no deja que esto llegue a sobrepasarla:

“Más que hablar de Pipe, quiero hablar de mí. Yo no dejo que el licor maneje mi vida ni mi entorno. Cuando veo que el licor está haciendo estragos, me alejo por completo del lugar; cuido mucho mi energía porque sé lo dañino que puede llegar a ser”.

Además, Luisa Fernanda aseguró que, por su posición al respecto, muchas veces la han “llamado aburrida”, pero afirmó que “estar en ambientes donde se consume tanto licor me aleja de mi propósito”.

Por último, dejó claro que apoya a su prometido en un 100% en su carrera musical, pero afirmó que no por eso tiene que estar de acuerdo con todo lo que rodea este entorno.

“Por eso no voy con tanta frecuencia a los shows de Pipe. Amo que le vaya superbién y que cada día tenga más y más presentaciones, pero a veces, ojo, no siempre, esos ambientes no son los que quiero para mí, aunque ese sea el trabajo de mi pareja”, concluyó.