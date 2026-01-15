Pipe Bueno estalla en redes tras comentario sobre su supuesta “maldición”: “No me jodas la vida”

La música popular colombiana atraviesa uno de sus momentos más grises tras la partida de Yeison Jiménez, un ídolo que dejó una huella imborrable en el género. Sin embargo, en medio del duelo, una controversia ha estallado en las plataformas digitales, teniendo como protagonista a su gran amigo y colega, Pipe Bueno, quien no soportó lo que consideró una burla, en un momento de vulnerabilidad.

“Vaya busque protagonismo en otro lado”: hermana de Yeison Jiménez estalla contra Giovanny Ayala y lo tilda de “oportunista”

Un mensaje de dolor que terminó en confrontación

A pocas horas de conocerse la noticia, Pipe Bueno publicó un video en sus redes sociales donde, visiblemente afectado y con lágrimas en los ojos, lamentaba la pérdida de su “hermano” de la industria. Lo que debía ser un espacio de respeto y condolencias se vio nublado cuando un internauta decidió revivir una de las teorías conspirativas más polémicas de la farándula colombiana.

“Pipe #nomasfotos”, escribió el seguidor, haciendo alusión a la supuesta “maldición” que persigue al cantante. La respuesta de Pipe Bueno fue inmediata y contundente, dejando de lado la diplomacia que lo caracteriza: “¡Comé mierda hermano! No me jodas la vida en este momento”. Aunque el comentario fue borrado minutos después, la captura de pantalla ya se había vuelto viral, dejando en evidencia la indignación del artista ante la falta de empatía.

El polémico choque entre Pipe Bueno y un internauta en pleno luto por Yeison Jiménez Foto: X

El origen de la supuesta “maldición” de las fotos

Para entender la reacción de Pipe Bueno, es necesario remitirse a una leyenda urbana que ha cobrado fuerza en el ecosistema digital durante los últimos años. Según internautas, existe una “extraña coincidencia”: varias figuras públicas de gran relevancia han fallecido poco tiempo después de haberse fotografiado con el intérprete de ‘Cupido falló’.

La lista, que los usuarios de redes sociales alimentan con cada tragedia, incluye nombres de la talla de: Darío Gómez, Jota Mario Valencia, Omar Geles, Vicente Fernández, Martín Elías y Fabio Legarda, que fue pareja de la actual prometida de Pipe, Luisa Fernanda W.

La inclusión de Yeison Jiménez en esta narrativa fue el detonante para que el artista estallara. Esta supuesta “maldición” carece de cualquier fundamento lógico y se basa únicamente en la naturaleza viral de las redes, donde las coincidencias dan pie para generar clics.

“Es una estupidez”: El antecedente de Pipe Bueno sobre el tema

Esta no es la primera vez que el cantante se enfrenta a este estigma. Según lo reportado por el medio Infobae y declaraciones dadas en ‘Los 40’ en el 2024, Pipe Bueno ya se había pronunciado sobre esta leyenda urbana, calificándola como algo absurdo y falto de respeto hacia los fallecidos y sus familias.

Jhonny Rivera reveló la reacción de Sonia Restrepo, tras la muerte de Yeison Jiménez

En dicha oportunidad, el artista señaló que, al ser una figura pública con años de trayectoria y amigos en todos los sectores de la industria, es natural que tenga fotos con la mayoría de sus colegas.

A pesar de que el cantante eliminó su respuesta, el debate sobre los límites del humor en redes sociales sigue abierto en la red social X. Mientras algunos usuarios defienden el derecho de Pipe Bueno a reaccionar ante una ofensa personal en un momento de duelo, otros cuestionan que una figura de su calibre “caiga en la provocación”.

Lo cierto es que Pipe Bueno y Yeison Jiménez no solo compartían escenarios, sino una amistad profunda que trascendía los números de reproducción.