El duelo por la partida de Yeison Jiménez ha tomado un tinte agridulce. Mientras miles de seguidores lloran su ausencia, una guerra frontal estalló en las redes sociales, teniendo como protagonista a la hermana del fallecido intérprete. Con un mensaje cargado de dolor e indignación, la mujer no dudó en “cantarle la tabla” a Giovanny Ayala, a quien acusó de intentar figurar a costa de la tragedia familiar.

El mensaje que encendió las redes: “Después de toda la m1*rd4 que habló”

La reacción de la hermana de Jiménez no fue una respuesta al azar. Fue el resultado de una acumulación de tensiones tras las polémicas declaraciones de Ayala sobre el evento de despedida del “Aventurero”. La hermana del cantante, quien ha intentado llevar su luto en privado, decidió salir al paso para frenar lo que consideró una falta de respeto hacia su hermano y su legado.

La hermana de Yeison Jiménez 'estalla' contra Giovanny Ayala Foto: Instagram

“Vaya busque protagonismo en otro lado, oportunista”, fue la frase con la que la mujer confrontó a Ayala. Pero no se detuvo ahí; con una franqueza que denota la profunda herida familiar, agregó: “Tanta m1*rd4 que habló”, haciendo alusión a las críticas previas del cantante de música popular.

Esta respuesta se ha vuelto viral en cuestión de horas, pues representa el sentir de un núcleo familiar que, en medio del dolor, se siente atacado por colegas del mismo género musical.

¿Qué provocó la furia de la familia Jiménez?

El origen del conflicto radica en las declaraciones de Giovanny Ayala, quien calificó el homenaje póstumo realizado en Bogotá como un “circo bochornoso”. Ayala justificó su ausencia alegando que su luto era real y no para las cámaras, enviando condolencias a la viuda pero arremetiendo contra la organización del evento.

“Por eso no fui. Mi luto lo guardo aquí en mi corazón, mis oraciones aquí al pie de mi cama”, sentenció Ayala. Sin embargo, para la familia de Yeison, estas palabras no fueron un gesto de respeto, sino una crítica velada a quienes sí estuvieron presentes y un intento de generar controversia en un momento de vulnerabilidad.

Ciro Quiñónez y la revelación que agravó la crisis

La defensa de la hermana de Yeison Jiménez encontró un aliado clave en Ciro Quiñónez. El artista, visiblemente molesto, fue quien puso la primera piedra de esta confrontación al revelar una supuesta enemistad profunda entre los cantantes. Quiñónez fue tajante al explicar por qué Ayala no estuvo en el evento:

“Usted no fue porque no es bienvenido, porque Yeison te odiaba”, afirmó Quiñónez. Esta declaración fue el preámbulo para que la hermana de Yeison interviniera, respaldando la versión de que Ayala no era una persona cercana al círculo íntimo del artista y que su “luto” en redes sociales era, en realidad, una fachada de oportunismo.

Un género marcado por las rivalidades

Este nuevo capítulo de confrontación reafirma que, tras las cámaras y los escenarios, la industria de la música popular en Colombia atraviesa un momento de fragmentación. La partida de Yeison Jiménez, lejos de unir a sus exponentes, ha exacerbado rencillas que datan de años atrás, poniendo en el ojo del huracán la ética y el compañerismo de las figuras públicas en momentos de crisis.

Por ahora, los fanáticos de Jiménez continúan inundando las redes con mensajes de apoyo a su familia, mientras que Giovanny Ayala se mantiene en el centro de una ola de críticas que lo señalan de “insensible” ante la pérdida de una de las voces más grandes que ha dado el país recientemente.