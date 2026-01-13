El matrimonio que no pudo ser: la historia de amor de Yeison Jiménez y Sonia Restrepo

La música popular colombiana está de luto tras la repentina partida de Yeison Jiménez. Sin embargo, más allá de los escenarios y las luces, emerge la figura de Sonia Restrepo, la mujer que fue su brújula y apoyo incondicional durante más de una década, desde que el éxito era un sueño lejano.

Un flechazo en Pensilvania, Caldas: el inicio de todo

Mucho antes de llenar estadios, Yeison era un joven con más ilusiones que certezas. El encuentro ocurrió en Pensilvania, Caldas, durante una presentación pequeña. “Era un miércoles y ese día le estaba cantando a un amigo muy querido… fue flechazo”, recordó Restrepo sobre aquel momento en el que el artista apenas comenzaba a abrirse paso.

Para ese entonces, ella tenía 18 años y él 22. Jiménez describió ese inicio con humildad: “Era un lugar pequeño y llegué a cantarle a una barra de gente de dinero; no era Yeison el gran artista, comenzaba mi carrera, llevaba dos años”. No hubo lujos, solo la conexión de dos personas que decidieron apostar por un futuro juntos.

Sonia Restrepo: contadora, madre y pilar fundamental

A diferencia de otras parejas de celebridades, Sonia siempre optó por la discreción. Contadora pública y especialista en Derecho Tributario, mantuvo su carrera profesional mientras Yeison recorría pueblos buscando una oportunidad. Ella fue testigo de los días más duros: conciertos con poca asistencia y canciones que aún no lograban sonar en la radio.

Su familia se convirtió en su mayor tesoro. Cuando se conocieron, Sonia era madre de María Camila, a quien el cantante acogió y amó como hija propia.

“Cuando le dije que tenía una hija, no me creía”, afirmó Sonia. “Si hay algo que me haga luchar por esta relación, es el hombre y el padre que ha sido con mi hija… Desde el primer momento fue abierto, generoso, cariñoso… Mi hija no tuvo esa figura y él llegó a darle todo ese amor, importancia, tiempo y cariño… Mi hija lo ama, lo respeta… lo ve como lo máximo”, reveló la pareja del artista.

Con el tiempo, el hogar se completó con la llegada de Thaliana y Santiago, tras varios años de intentos por ampliar la descendencia.

El matrimonio que el destino truncó

A pesar de llevar más de diez años de convivencia, la pareja manejó su relación bajo un manto de privacidad absoluto para proteger a sus hijos. No obstante, los planes de boda eran reales. Según fuentes cercanas, la pareja tenía planeado llegar al altar desde 2023, pero el nacimiento de su hijo menor y la apretada agenda del intérprete hicieron que la ceremonia se pospusiera.

Un adiós en la intimidad de Paipa

La tragedia que apagó la voz de Yeison Jiménez obligó a Sonia a salir del bajo perfil que tanto cuidó. Su llegada a Paipa no fue para las cámaras, sino por la dolorosa necesidad de estar cerca del lugar donde terminó la vida de su compañero. Allí, entre el asombro de los seguidores y el despliegue de las autoridades, se vio a la mujer que, más allá del éxito económico, fue la base sobre la cual se edificó el imperio de uno de los artistas más grandes de Colombia.