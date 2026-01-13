Gente

Multitud despidió a Yeison Jiménez en Medicina Legal al ritmo de ‘Por qué la envidia’

Cientos de seguidores se volcaron a las calles, desde Medicina Legal hasta Corabastos, para despedir al ídolo.

Valentina Rueda Rodríguez

13 de enero de 2026, 12:28 p. m.
La plaza de Corabastos fue el epicentro de un sentido homenaje al cantante Yeison Jiménez
La plaza de Corabastos fue el epicentro de un sentido homenaje al cantante Yeison Jiménez Foto: x

Lo que comenzó como un rumor en redes sociales se transformó en una movilización masiva que paralizó los alrededores de Medicina Legal y el sector de Corabastos. Decenas de personas, movidas por la admiración y el dolor, se reunieron para darle el último adiós a Yeison Jiménez, el hombre que pasó de cargar bultos en la central de abastos a convertirse en un gran exponente de la música popular colombiana.

Yeison Jiménez hizo importante petición antes de morir; Diomedes Díaz está involucrado

Una marea de voces en Medicina Legal

Desde tempranas horas, el flujo de seguidores hacia la sede de Medicina Legal en Bogotá fue incesante. Con velas blancas en mano y carteles que rezaban “gracias, Rey de la Popular”, los fanáticos transformaron el frío asfalto en un santuario improvisado. El momento más emotivo de la jornada se vivió cuando, al unísono, la multitud comenzó a entonar las notas de Por qué la envidia, uno de los himnos más significativos en la carrera del artista.

“No es solo un cantante, es el ejemplo de que los sueños se cumplen. Vinimos a decirle que su música se queda con nosotros”, “qué triste, mi Yeison, te extrañaremos, paz a sus almas”, fueron algunos de los comentarios en redes, mientras los aplausos rompían el silencio de la zona.

Corabastos: el regreso al origen

El homenaje no se limitó al centro de la ciudad. En Corabastos, lugar donde Yeison Jiménez forjó su carácter y empezó su historia de superación, el ambiente era de absoluta desolación. Comerciantes y coteros, quienes lo llegaron a conocer, detuvieron sus labores para rendirle un tributo espontáneo. La música del artista no dejó de sonar en cada rincón de la central, recordando su legado de esfuerzo y humildad.

Acusan a Julio Iglesias de agresión sexual; dos exempleadas hablaron y lanzaron fuertes testimonios

Él era Fernando Torres, piloto que voló avioneta de Yeison Jiménez y que murió en el accidente

¿Juego sucio en el ‘Desafío Siglo XXI’? El fuerte choque entre Kevyn y Rata que terminó en una dolorosa lesión

Valentino Lázaro no bajó de “morronguita” a Marcela Reyes en ‘La casa de los famosos 3’, se ventilaron verdades en fuerte agarrón

Jhonny Rivera destapó cómo Pipe Bueno alertó sobre accidente en el que murió Yeison Jiménez; nadie sabía: “No me contesta”

Se conoce lo que habría hecho piloto de Yeison Jiménez en el aire segundos antes de que avioneta cayera y explotara

Predicciones del Niño Prodigio para hoy martes, 13 de enero

Aparece amigo de Yeison Jiménez y revela lo que el cantante le dijo sobre la avioneta horas antes del accidente: “Estaba fallando”

Yeison Jiménez hizo importante petición antes de morir; Diomedes Díaz está involucrado

Así fue la participación de Yeison Jiménez en ‘La casa de los famosos’; reviven escenas especiales

La conexión de Jiménez con este sector de la capital siempre fue profunda. A pesar de su éxito internacional y de llenar escenarios en Europa y Estados Unidos, el intérprete de Aventurero nunca olvidó sus raíces, lo que hoy se traduce en este desborde de cariño popular.

Un legado que marcó a una generación

La trayectoria de Yeison Jiménez no solo se mide en reproducciones de YouTube o reconocimientos; se mide en la conexión con un pueblo que se vio reflejado en sus letras. Desde sus inicios en Manzanares, Caldas, hasta alcanzar la cima de los ránkings, Jiménez logró modernizar el género popular, inyectándole una frescura que atrajo a públicos de todas las edades.

A lo largo de su carrera, el artista enfrentó diversos retos y escándalos mediáticos propios de la fama, pero siempre logró sobreponerse con su característica franqueza. Su partida deja un vacío difícil de llenar en la industria musical, donde era respetado tanto por sus colegas como por sus detractores.

Entre lágrimas, Paola Turbay revela detalles inéditos del fallecimiento de Miguel Uribe: “El país se perdió de un gran ser humano”

El último adiós entre aplausos y canciones

El homenaje espontáneo, que se extendió durante horas, demostró que el legado de Yeison Jiménez trasciende lo musical. La presencia de velas, llantos y el canto ininterrumpido de sus éxitos como Bendecida y Ya no, mi amor, confirman que el artista ha pasado a la inmortalidad en la historia de la música popular colombiana. Por el momento, los fanáticos están a la espera de un pronunciamiento por parte de la Organización Yeison Jiménez sobre la preparación de un homenaje especial en honor al cantante y a su equipo de trabajo. Por el momento, no se ha definido una fecha ni un lugar para la realización del acto conmemorativo.

Noticias Destacadas