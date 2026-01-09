Entre lágrimas, Paola Turbay revela detalles inéditos del fallecimiento de Miguel Uribe: “El país se perdió de un gran ser humano”

En una íntima y conmovedora entrevista con la periodista Eva Rey, la actriz Paola Turbay abrió su corazón para revelar la premonición que marcó el día del atentado contra su primo y el dolor de una pérdida que enluta a la política nacional.

La farándula y la política colombiana se han unido en un solo sentimiento de duelo. Paola Turbay, una de las figuras más queridas del entretenimiento, decidió romper el silencio sobre el fallecimiento de su primo, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

En el programa de YouTube ‘Desnúdate con Eva’, la exreina de belleza no solo recordó el legado del líder del Centro Democrático, sino que compartió experiencias místicas y detalles médicos que hasta ahora permanecían en la esfera privada de la familia.

El “presagio” antes de la tragedia: una presencia oscura

Uno de los momentos más impactantes de la charla ocurrió cuando Paola confesó haber sentido una “presencia oscura” minutos antes de enterarse del ataque. Según relató la actriz a Eva Rey, el suceso ocurrió un sábado mientras ella conducía desde Medellín hacia su finca.

“Sentí como la muerte. Yo dije: ‘A alguien le pasó algo, alguien se va a estrellar’. Tres veces sentí como una cosa negra y llegué a pensar: ‘¿Será que estoy muerta y no me he dado cuenta?’”, confesó Turbay con evidente conmoción.

Solo 20 minutos después de esa extraña sensación, una llamada de su amiga María Andrea confirmó sus peores temores: a Miguel le habían disparado. La conexión emocional entre ambos era tan fuerte que Paola, desde el primer momento, intentó descifrar las probabilidades de supervivencia basándose en la trayectoria del proyectil, manteniendo la esperanza hasta el último segundo.

La lucha en el “Valle de la Muerte” y el fatídico desenlace

La muerte de Miguel Uribe Turbay no fue inmediata, lo que sumió a la familia en una montaña rusa de emociones. Paola detalló que el político logró superar las críticas primeras 72 horas, un periodo que en el argot médico se conoce como el “valle de la muerte”.

“Hubo un momento en que los médicos dijeron: ‘Ya salió del valle de la muerte, ahora lo que viene es la recuperación’”, recordó la actriz. Sin embargo, cuando el optimismo reinaba, una complicación inesperada cambió el rumbo de la historia.

Según la fuente original, una bacteria y una posterior hemorragia fueron los factores clínicos que finalmente causaron el deceso del joven líder, quien se perfilaba como una de las fichas clave de la oposición para las elecciones de 2026.

Un linaje marcado por el servicio y la tragedia

La pérdida de Miguel Uribe no es un hecho aislado en la historia de los Turbay. Paola Turbay es sobrina del expresidente Julio César Turbay Ayala y prima de la periodista Diana Turbay, madre de Miguel, quien fue asesinada en 1991 durante un fallido operativo de rescate tras ser secuestrada por ‘Los Extraditables’.

Este trasfondo de sacrificio y violencia política le da un peso mayor a las palabras de Paola, quien describió a su primo como un ser humano con un “don de servicio” inigualable. “El país se perdió de un gran ser humano” “Pasará otra generación para que vuelva alguien como él”, afirmó.

La llamada que nunca fue y el duelo eterno

Con la voz quebrada, la protagonista de ‘Ana de nadie’ reveló un detalle que le pesa en el alma: el viernes anterior al atentado, Miguel la llamó para proponerle un proyecto conjunto para su campaña presidencial.

“Me llamó, no vi la llamada... me escribió: ‘Necesito hablar contigo, ¿te puedo marcar?’. Ya me perdí de esa última llamada”, lamentó.

Como símbolo de su duelo y admiración, Paola confesó que todas las noches duerme con la camiseta de la campaña de Miguel, llevándolo “en el pecho y en el corazón”. La entrevista cierra un capítulo doloroso, pero deja en claro que el legado de Miguel Uribe Turbay seguirá vivo no solo en las urnas, sino en la memoria de una familia que ha dado todo por el país.