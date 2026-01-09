“Te chiflaste, amiguita”: exintegrante de LCDLF ‘peinó’ a Carla Giraldo tras polémico desplante en vivo; ¿qué pasó?

La cuenta regresiva para la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia ha comenzado con una fuerte polémica en redes sociales. Lo que debía ser una mañana de promoción tranquila en el programa Buen Día Colombia terminó en un choque frontal entre la presentadora Carla Giraldo y el primer eliminado de la historia del reality en el país, Naren Daryanani.

El desplante que encendió la mecha

Durante una entrevista realizada este viernes a los conductores del reality, surgió el tema de la primera temporada. Al intentar recordar quién fue el primer participante en abandonar la casa, Carla Giraldo, haciendo gala de su estilo irreverente (y para muchos, despectivo), lanzó un comentario que hirió susceptibilidades: “Hasta se me había olvidado”, afirmó entre risas, refiriéndose a Naren.

Carla Giraldo no es ajena a la controversia. Desde su paso por MasterChef Celebrity, donde se autoproclamó la “villana” bajo el lema “los voy a sacar a todos”, su estilo directo ha dividido al país. Durante la primera entrega de La Casa de los Famosos, su tensa relación con Cristina Hurtado y sus comentarios hacia figuras como Karen Sevillano ya habían generado críticas recurrentes en la audiencia.

Naren no se queda callado: “Fui el único que salió sin porcentajes”

El actor no dejó pasar el desplante y, a través de sus redes sociales, lanzó una respuesta que no solo “peinó” a la presentadora, sino que puso en duda la transparencia del Canal RCN:

“Mi Carlita querida, te chiflaste, amiguita mía. Yo sí salí en carro, pero lo que sí es grave es que fui el único que salió sin porcentajes; solo dijeron ‘sales tú’”, sentenció Daryanani.

Con este mensaje, el actor revive una de las mayores polémicas de la primera edición: la falta de claridad en las cifras de votación el día de su eliminación, un fantasma que parece perseguir a la producción ahora que se preparan para abrir las puertas de la casa por tercera vez.

Giraldo, lejos de ofrecer disculpas, replicó con ironía: “Él sí salió en carro, lo que no le di fue el porcentaje. La primera temporada fue de locos”.

Un público harto de la falta de transparencia

Sin embargo, el descontento actual va más allá de Carla. Según reportes recientes, el público ha expresado su rechazo hacia la inclusión de nuevos perfiles que no gozan de popularidad. Un ejemplo claro es la entrada de Valentino Lázaro, duramente criticada incluso por otras figuras del medio. Según informó SEMANA, la actriz Johana Fadul fue tajante al calificarlo como “un cero a la izquierda”.

¿Qué viene para la tercera temporada?

A pesar de las críticas y las quejas formales interpuestas por los televidentes ante las actitudes “pasivo-agresivas” de la presentadora, el canal sigue adelante con los preparativos. Entre las novedades, se ha confirmado que las instalaciones tendrán cambios significativos. Según informó el canal, las nuevas habitaciones ya tienen nombres definidos para marcar la nueva etapa del reality.

Para 2026, los famosos se dividirán nuevamente en dos cuartos, que ahora llevarán los nombres de Calma y Tormenta. La elección apunta a contrastar personalidades, ritmos de juego y formas de afrontar la convivencia, un elemento clave en un reality donde las emociones suelen estar a flor de piel.

A esto se suma la presión ciudadana por la claridad en las votaciones, un tema que el programa arrastra desde sus inicios. ¿Logrará la tercera temporada limpiar la imagen del reality o seguirá marcada por las polémicas y las dudas frente a la transparencia de las votaciones?