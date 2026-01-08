“Es un cero a la izquierda”: Johana Fadul ‘destruye’ a Valentino tras su entrada a La Casa de los Famosos

La nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ no ha dado respiro y ya enfrenta su primera gran crisis de opinión. El ingreso de Valentino Lázaro al reality ha generado un terremoto de reacciones, desde el rechazo total de la audiencia hasta los comentarios fulminantes de figuras como Johana Fadul.

Un regreso con “ayuda” del Jefe

La llegada de Valentino a la casa más famosa del país no fue precisamente un camino de rosas. Tras haber intentado ingresar en la edición anterior sin éxito —debido a que el público no le otorgó los votos necesarios—, esta vez su entrada se dio por designio directo de la producción. El influencer fue presentado “con bombos y platillos” por el Canal RCN, despertando de inmediato las sospechas de los televidentes sobre la legitimidad de su participación.

El mismo Valentino, fiel a su estilo irreverente, entró lanzando dardos: “¿Otra vez me iba a hacer el ‘chanterio’ jefe? ¿Pensaron que se iban a librar de mí? Pues no. Espero que se unan todos los fandom que se odian para que me saquen en la primera semana. Mentiras, no me saquen en la primera semana”, expresó ante las cámaras, según quedó registrado en un video compartido en las redes oficiales del canal.

“Es un cero a la izquierda”: Johana Fadul y Alexa Torrex no se guardaron nada

A pesar del optimismo del influencer, el ambiente dentro y fuera de la casa está caldeado. La noticia no cayó nada bien entre otras posibles participantes o figuras del medio. Johana Fadul y Alexa Torrex fueron las primeras en alzar la voz con críticas que muchos han calificado de “ácidas”.

Fadul, conocida por su carácter frontal, fue tajante al referirse al creador de contenido: “No es una persona de mi agrado en lo absoluto”. Por su parte, Alexa Torrex subió el tono de la confrontación al asegurar que para ella Valentino es irrelevante en la competencia: “Espero no tener que toparmelo”. Estas declaraciones sugieren que la convivencia será, cuanto menos, hostil.

¿Quién es Valentino y por qué genera tanto rechazo?

Para entender la molestia del público, hay que mirar el historial reciente del influencer. Valentino se ha convertido en una figura divisiva tras verse envuelto en polémicas relacionadas con la vida íntima de su amiga Cara y el cantante Beéle. Sus comentarios en el programa de ‘Dímelo King’, donde fungía como comentarista, le ganaron una reputación de ser “ácido” y, para algunos, “oportunista”.

Este pasado oscuro es precisamente lo que los seguidores del reality le cobran. Los televidentes de RCN no perdonan que haya entrado “por la puerta de atrás” tras fallar en las votaciones populares previas. Las críticas en plataformas como Instagram y X no se hicieron esperar: “Lo tuvieron que meter así porque con la votación no entra”, “Entró el imitador de Yina Calderón” y “Hagámonos los sorprendidos”, fueron algunos de los comentarios que inundaron el post oficial de su ingreso.

Aunque muchos le tiran “hate”, hay un sector de la audiencia que reconoce que Valentino es el tipo de personaje necesario para generar conflicto y contenido en un formato de encierro. “Todos le están tirando, pero el man da buen contenido”, señalaron algunos usuarios.

El reto para Valentino ahora será demostrar que puede sostenerse en ‘La Casa de los Famosos 3’ por mérito propio y no solo por la controversia. Con la presión de sus compañeros y el ojo vigilante de un público que aún recuerda su fracaso en las urnas digitales, su permanencia pende de un hilo.