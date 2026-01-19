Gente

Las tres polémicas que opacaron el imperio de Valentino Garavani, famoso diseñador de lujo que murió a los 93 años

Pese a su gran éxito y revolución en el mundo de la moda, la casa de lujo estuvo empañada por ciertos líos.

19 de enero de 2026, 6:33 p. m.
Murió el conocido diseñador italiano Valentino Garavani a los 93 años. Así lo confirmaron los medios italianos que han adelantado la noticia luego de la confirmación oficial por parte de un comunicado de la fundación que lleva su nombre.

“Valentino Garavani falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos”, se lee en el la publicación.

A la espera de conocer más detalles sobre esta triste pérdida para el mundo de la moda, la publicación adelantó dónde podrán velar sus restos.

“El velatorio se celebrará en PM23, en Piazza Mignanelli 23, el miércoles 21 de enero y el jueves 22 de enero, de 11:00 a 18:00 horas. El funeral tendrá lugar el viernes 23 de enero en la Basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires, en Piazza della Repubblica 8, en Roma, a las 11:00 horas”.

Sin lugar a dudas, Garavani fue el creador de una costura única e inigualable que le hizo convertirse en una de las grandes figuras de la moda a nivel internacional.

Dando sus primeros pasos como aprendiz de Balenciaga, el diseñador logró formar su propio estudio en Roma donde trabajó con algunas de las personalidades más importantes del comento como fueron Audrey Hepburn, la princesa Diana de Gales o Elizabeth Taylor.

Polémicas que marcaron el imperio de Valentino

Esta marca de alta costura revolucionó el mundo de la moda con el famoso rojo Valentino, pero detrás de esta casa también se esconden ciertos escándalos que marcaron por un tiempo este imperio.

Esta casa vistió a mujeres influyentes como Jackie Kennedy, Anne Hathaway, Elizabeth Taylor, entre otras, pero también vivió polémicas como explotación, evasión fiscal, y más.

Para el año 2025, la justicia italiana intervino la unidad Valentino Bags Lab con motivo de explotación laboral en talleres subcontratados.

En estos lugares, se encontraron trabajadores sin contrato, inmigrantes en situación irregular y condiciones laborales insalubres.

A raíz de este problema, la justicia instó a la casa de moda a someterse a una administración judicial externa para que se garantizara el cumplimiento de las normas laborales.

Por otro lado, Valentino y su diseñador, Giancarlo Giammetti, recibieron una multa por 33 millones de euros por evasión fiscal que estuvo relacionada con la fijación de residencias inexistentes en Londres, situación que puso en el limbo la reputación de la casa en el sector del lujo.

En el ámbito de negocios y financiero, Valentino, que es propiedad del fondo catarí Mayhoola, tuvo caídas en ventas y EBITDA, igual que incumplimientos en los acuerdos con los acreedores.

Esto obligó a renegociar la deuda de 530 millones de euros con bancos de Italia y Francia.

