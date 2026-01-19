Gente

Murió Valentino Garavani, el famoso diseñador italiano, a sus 93 años; estas fueron las causas del deceso

El famoso artista se consolidó como uno de los rostros más grandes de la industria de la moda.

19 de enero de 2026, 5:46 p. m.
Valentino Garavani, el italiano reconocido en el mundo de la moda de alta costura.
Valentino Garavani, el italiano reconocido en el mundo de la moda de alta costura.

El diseñador italiano Valentino Garavani falleció a los 93 años, informó este lunes 19 de enero la agencia italiana ANSA.

Este legendario diseñador falleció en su casa de Roma, Italia, reportó la agencia, citando a la Fundación Valentino Garavani y a la pareja del modisto, Giancarlo Giammetti. Las primeras informaciones apuntan a que murió por causas naturales.

De la misma forma, trascendió un pronunciamiento oficial emitido por la fundación que lleva su nombre, revelando detalles de lo que sucedió con la importante figura de la industria.

Valentino Garavani falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos. El velatorio se celebrará en PM23, en Piazza Mignanelli 23, el miércoles 21 y el jueves 22 de enero, de 11:00 a 18:00 h.”, escribieron en el comunicado.

“El funeral tendrá lugar el viernes 23 de enero en la Basílica de Santa María de los Ángeles y de los Mártires, en Piazza della Repubblica 8, Roma, a las 11:00 h.”, se agregó.

Varios amantes de la moda reaccionaron a la noticia, asegurando que quedaba un vacío gigante en sus seguidores. Muchos lo despidieron al ser una figura relevante en la historia, marcando con sus trazos e ideas.

Conocido simplemente como Valentino, fue uno de los diseñadores de alta costura más destacados de su época y lució sus creaciones entre las figuras más importantes de la élite internacional, desde Elizabeth Taylor y Nancy Reagan hasta Sharon Stone, Julia Roberts y Gwyneth Paltrow.

Dando sus primeros pasos como aprendiz de Balenciaga, el diseñador logró formar su propio estudio en Roma donde trabajó con algunas de las personalidades más importantes del comento como fueron Audrey Hepburn y la princesa Diana de Gales.

Tanto en la pasarela como en su vida personal, Valentino derrochaba lujo hasta el último detalle de su impecable peinado y su bronceado color caramelo.

*Con información de AFP.

