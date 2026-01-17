El periodismo colombiano está de luto tras revelarse la noticia de la muerte de una figura de los medios. En la mañana del 17 de enero se informó sobre el deceso de uno de los rostros más emblemáticos de la industria.

Se trató de Luis Eduardo López, conocido como Luisé, quien falleció a los 97 años de edad, según anunció su familia. Esta figura se robó las miradas durante décadas, precisamente por su preparación y talento como caricaturista, marcando huella en el periodismo gráfico.

El hombre será despedido en Palmira, llevándose a cabo su velación en la sala de Los Olivos, de acuerdo con lo que recoge El Tiempo. Esta despedida desató todo tipo de reacciones, precisamente en aquellos que compartieron con él y vieron sus carreras influenciadas por el trabajo que hizo.

Luisé se encargó de ilustrar y reflejar situaciones sociales, culturales y políticas del país, llevando a cabo casi 10.000 caricaturas. Estos proyectos lo enmarcaron como un ejemplo para muchos, quienes admiraban la facilidad que tenía para describir noticias y acontecimientos en sus líneas.

El País, diario de Cali, también reconoció su trayectoria y le hizo un homenaje, detallando las rutinas y formas de ver cada situación que se presentaba en Colombia.

Muchos lo recuerdan por su entrega, felicidad y sentido del humor particular, agregando lo afectuoso que era con su entorno.

Vladoo, a través de redes sociales, reaccionó a la noticia y compartió un extenso mensaje, el cual plasmaba toda la huella que dejaba este grande del periodismo gráfico.

“Luisé pertenecía a una generación de grandes dibujantes que marcaron una época en distintos periódicos colombianos, especialmente en EL TIEMPO, donde sus trabajos fueron ampliamente difundidos. Al igual que sus compañeros Hernán Merino y Hernando Turriago (Chapete), desarrolló un estilo único para reflejar la realidad social, política y económica de buena parte del siglo XX en Colombia. Sus trazos combinaban la bondad de la intención con la acidez de la crítica, un sello indispensable en toda buena caricatura”, escribió.

“Tuve la fortuna de compartir con él un periodo importante de mi vida, cuando trabajamos juntos en el diario @elpaiscali, a comienzos de los años 90. Nos deja como legado su obra, su ejemplo y la bonhomía que siempre lo caracterizó. Guardo en mi corazón valiosos recuerdos de Luisé y una inmensa gratitud”, concluyó, agregando una foto.

Por su parte, Alejandro Eder también lo despidió, reviviendo anécdotas y memorias juntos.

“Lamento profundamente la partida del querido Luisé, con quien compartí hace ya muchos años en la Redacción de Opinión de @elpaiscali. Allí, el maestro Gerardo Bedoya le abrió las puertas del periodismo a mis inquietudes por la discusión de los asuntos públicos y pude conocer de cerca la genialidad de Luisé para plasmar en pocos trazos su aguda visión de la realidad nacional”.