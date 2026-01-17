Gente

Murió Luis Eduardo López, reconocido rostro del periodismo gráfico colombiano, a los 97 años; lo despidieron con emotivas palabras

El caricaturista será despedido en Palmira, donde su familia hará la velación con sus allegados.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

17 de enero de 2026, 10:09 p. m.
Luis Eduardo López.
Luis Eduardo López. Foto: X: @alejoeder

El periodismo colombiano está de luto tras revelarse la noticia de la muerte de una figura de los medios. En la mañana del 17 de enero se informó sobre el deceso de uno de los rostros más emblemáticos de la industria.

Se trató de Luis Eduardo López, conocido como Luisé, quien falleció a los 97 años de edad, según anunció su familia. Esta figura se robó las miradas durante décadas, precisamente por su preparación y talento como caricaturista, marcando huella en el periodismo gráfico.

El hombre será despedido en Palmira, llevándose a cabo su velación en la sala de Los Olivos, de acuerdo con lo que recoge El Tiempo. Esta despedida desató todo tipo de reacciones, precisamente en aquellos que compartieron con él y vieron sus carreras influenciadas por el trabajo que hizo.

Murió Alfonso Castellanos, reconocido periodista y padre de Juan Jacobo Castellanos

Luisé se encargó de ilustrar y reflejar situaciones sociales, culturales y políticas del país, llevando a cabo casi 10.000 caricaturas. Estos proyectos lo enmarcaron como un ejemplo para muchos, quienes admiraban la facilidad que tenía para describir noticias y acontecimientos en sus líneas.

