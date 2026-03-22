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Murió reconocida actriz argentina en una terminal de transporte; tenía 55 años y fue despedida con sentido mensaje

La situación se presentó en Argentina, donde una artista fue hallada sin signos vitales.

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Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

22 de marzo de 2026, 1:44 p. m.
La actriz y docente argentina fue encontrada sin signos vitales.
La actriz y docente argentina fue encontrada sin signos vitales. Foto: Facebook Asociación Argentina de Actores y Actrices

La industria artística de Argentina está de luto tras conocerse la noticia de la muerte de una reconocida actriz argentina, quien fue hallada en circunstancias inesperadas.

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Según un comunicado oficial, se trató de Mariana Pizarro, famosa artista de 55 años, cuyo cuerpo fue hallado al interior de un bus que llegó al Terminal de Ómnibus de Posadas, ubicado en la provincia de Misiones.

Según la información, el suceso ocurrió mientras viajaba entre la ciudad de Buenos Aires y el municipio de Posadas, y las causas son desconocidas aún.

El chofer intentó despertar a la celebridad en horas de la mañana, pero no reaccionó; fue cuando él alertó a las autoridades.

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Ahora, hay dudas de por qué nadie más advirtió o se dio cuenta de que la actriz no tenía signos vitales en el trayecto.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices se encargó de revelar la noticia, destacando el papel que tuvo Mariana Pizarro en la industria nacional.

“Con profundo pesar despedimos a la actriz y docente Mariana Pizarro, exdelegada de la Asociación Argentina de Actores y Actrices en Misiones, cuya repentina e inesperada partida nos impacta profundamente. Referente cultural y social en su provincia, su fallecimiento enluta a nuestra comunidad. Acompañamos a su familia y seres queridos en este doloroso momento”, se lee en el post.

La autopsia y la investigación arrojaron que la muerte de la artista argentina no fue violenta, descartando cualquier tipo de sospecha. El cuerpo fue entregado a la familia y seres queridos.

¿Quién era Mariana Pizarro?

Mariana Pizarro fue reconocida por su trabajo como actriz, docente, directora, autora, investigadora y activista cultural.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices la despidió, exaltando el desempeño y la huella que dejó por décadas, ejecutando proyectos e ideas especiales.

Mariana desarrolló una destacada trayectoria en los ámbitos artístico, gremial y social. Fue actriz, investigadora, autora y docente, profundamente comprometida con la educación popular, los Derechos Humanos y la defensa de los derechos de las mujeres y diversidades. Su labor incluyó intervenciones artísticas en el espacio público y una activa participación en instancias de formación y reflexión”, se lee.

La argentina se formó en la Escuela Nacional de Arte Dramático de la Ciudad de Buenos Aires, trabajó en teatro, e impulsó la educación y el camino cultural.

“Su labor artística en teatro incluye numerosos trabajos como actriz, directora y autora. En México, fundó y dirigió el Teatro Escuela Abierta A.C. y en Estados Unidos se desempeñó en programas de educación social y comunitaria. Además, fue Profesora y Licenciada en Educación por la Universidad Nacional de Misiones, y coordinó el Programa Teatro de la Universidad Nacional de Oberá”, concluyó.