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Murió Chuck Norris, famoso actor estadounidense, a los 86 años; familia tomó decisión

El artista había sido hospitalizado el pasado jueves 19 de marzo.

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Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

20 de marzo de 2026, 9:13 a. m.
Chuck Norris, famoso actor (Photo by The Cannon Group / Golan Globus / Collection ChristopheL via AFP)
Chuck Norris, famoso actor (Photo by The Cannon Group / Golan Globus / Collection ChristopheL via AFP) Foto: Collection ChristopheL via AFP

Chuck Norris, famoso rostro de Hollywood, falleció este 19 de marzo, a los 86 años. Su familia confirmó la noticia a través de redes sociales, donde comunicó la decisión de mantener en reserva las circunstancias de su muerte, tras haber estado hospitalizado.

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Según un comunicado oficial, los seres queridos del artista decidieron no revelar los detalles sobre lo que pasó, por lo que es probable que no se conozcan las razones de su fallecimiento.

En el mensaje que se compartió en la cuenta oficial de Instagram del actor, la familia de Chuck Norris informó que murió en la mañana de hoy viernes 20 de marzo, rodeado de sus seres queridos.

“Es con gran pesar que nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Aunque nos gustaría mantener las circunstancias en privado, por favor, sepan que estaba rodeado de su familia y que estaba en paz”, afirmaron.

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Sobre las palabras que compartieron por su historia, destacaron su trabajo, su personalidad y su dedicación hacia quienes eran cercanos.

“Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó un impacto duradero en tantas vidas”, dijeron en la publicación.

“Mientras nuestros corazones están rotos, estamos profundamente agradecidos por la vida que vivió y por los momentos inolvidables que tuvimos la bendición de compartir con él. El amor y el apoyo que recibió de los fans de todo el mundo significaban mucho para él, y nuestra familia está realmente agradecida por ello. Para él, no solo eran fans, eran sus amigos”, agregaron.

Por último, la familia reafirmó que deseaba respeto y amabilidad de los demás, ya que querían privacidad en este difícil momento que estaban viviendo.

Mientras lamentamos esta pérdida, pedimos amablemente privacidad para nuestra familia durante este tiempo”, concluyeron.

Actualmente, no se conocen las causas de la muerte del artista, ya que ni siquiera se sabe por qué fue hospitalizado.