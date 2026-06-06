Murió Ovidio Granados Melo, leyenda del vallenato y padre de los acordeoneros; esta fue la causa de su muerte

La industria musical está de luto, luego de que se confirmara la muerte de una leyenda colombiana. El folclor vallenato sufrió un doloroso instante tras anunciarse la partida de Ovidio Enrique Granados Melo, conocido como el ‘cirujano del acordeón’.

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De acuerdo con lo relatado por medios como El Pilón, la celebridad perdió la vida el pasado viernes 5 de junio en Valledupar, a la edad de 84 años. El maestro se ubicó como uno de los acordeoneros más legendarios, siendo pionero y representante para muchos artistas emergentes.

En la información que salió a la luz, se indicó que Granados murió en el Instituto Cardiovascular del Cesar, a causa de una complicación de salud que se derivó de una isquemia que padecía desde el pasado lunes.

¿Quién era Ovidio Enrique Granados Melo?

El artista vallenato nació en Mariangola, corregimiento de Valledupar, y con el paso del tiempo tomó el lugar de pilar de este género musical por su trayectoria y talento. De igual manera, ganó popularidad por ser el más grande restaurador y técnico de acordeones del país, llegando a ser respetado por la fábrica Hohner en Alemania.

Su figura quedó grabada como uno de los rostros más comentados del Festival de la Leyenda Vallenata, pues ocupó el segundo lugar en ediciones como la de 1968, 1975 y 1983, retirándose después de la competencia para dar paso a otros artistas. El Pilón menciona que el música tomó esta decisión, con humor, para que no le fueran a cambiar su nombre a “Ovidio Segundo”, por la posición que quedaba dentro de este evento.

Fue padre de dos hijos: Juan José y Hugo Carlos, y la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata decidió catalogarlo en vida como el Rey Vallenato Vitalicio, exaltando su trabajo y aporte a la industria colombiana.

Granados era hermano de Almes y Adelmo Granados, quienes eran grandes figuras de la percusión y venían de un linaje musical. El segundo mencionado brilló como parte del equipo de Silvestre Dangond.