Chuck Norris, a sus 86 años, fue hospitalizado de emergencia; rumores sobre su estado de salud

Las plataformas digitales se alborotaron con una inesperada noticia que salió a la luz, donde se hablaba de un problema de salud que sufrió un gran rostro de la industria del entretenimiento internacional.

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De acuerdo con lo informado, el actor estadounidense Chuck Norris sufrió una emergencia médica y fue hospitalizado en Hawái, informó este jueves el portal especializado en noticias de celebridades TMZ.

En la información que salió a la luz, el portal especializado se encargó de mencionar los detalles a los que tuvo acceso, logrando establecer cómo se encontraba realmente la estrella.

“Según fuentes con conocimiento directo, en las últimas 24 horas se produjo una emergencia médica en la isla de Kauai que llevó a Chuck al hospital. Desconocemos la naturaleza de la emergencia; sin embargo, nos han informado que Chuck se encuentra bien de ánimo”, reseñó el medio.

La publicación no reveló de qué tipo de incidente se trató, apenas que ocurrió “en las últimas 24 horas en la isla de Kauai”.

Consultada por AFP, la oficina que representa al actor declinó hacer comentarios.

Por el momento habrá que esperar para saber detalles de lo que pasó con el artista, teniendo en cuenta la discreción y reserva con la que se ha manejado todo en las últimas horas. Se desconoce el avance que haya logrado, ya que ni las causas salieron a la luz.

Norris, una leyenda de las artes marciales famoso por protagonizar taquilleras cintas de acción en la década 1980, cumplió 86 años la semana pasada y marcó la celebración con una publicaciones en las redes sociales.

“Yo no envejezco. Yo subo de nivel”, señaló en un video en el que se le ve entrenando con un hombre.

“Nada como algo de acción durante un día soleado para hacerte sentir joven”, agregó.

El actor, cinta negra en varias disciplinas, llegó a crear su propia vertiente de artes marciales, llamada Chun Kuk Do.

*Con información de AFP