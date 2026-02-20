Se revela video secreto que grabó Eric Dane antes de morir; dejó conmovedor mensaje para sus hijas: “Lo intenté”

Eric Dane, famoso actor recordado por su papel de cirujano plástico en la serie Grey’s Anatomy, murió a los 53 años, informaron el jueves medios de Estados Unidos. La noticia impactó a millones de personas, quienes no podían creer que esto hubiera ocurrido.

El año pasado, Dane anunció que le habían diagnosticado esclerosis lateral amiotrófica (ELA), el trastorno neurológico conocido también como enfermedad de Lou Gehrig.

“Con profundo pesar, compartimos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA”, dijo la familia del actor estadounidense en un comunicado citado por la cadena CBS y otros medios.

Sale a la luz impactante detalle sobre la causa de muerte de Peter Greene, actor de ‘Pulp Fiction’, hallado en su apartamento

Sin embargo, lo que causó furor fue un mensaje que dejó grabado el artista para sus hijas, por medio de Netflix. Esta idea salió a la luz tras realizarse en secreto, como un gesto de amor una vez falleciera.

El clip, que muestra el estado en el que se encontraba Eric Dane, conmovió a miles de personas, quienes vieron el esfuerzo que hizo para lograr entregar sus palabras a ambas jóvenes.

“Billie y Georgia, estas palabras son para ustedes. Lo intenté. A veces tropecé, pero lo intenté. En general, nos lo pasamos genial, ¿verdad? Recuerdo todos los momentos que pasamos en la playa, tú y yo, y mamá...Quiero contarles cuatro cosas que he aprendido de esta enfermedad. Espero que no solo me escuchen. Espero que me oigan", dijo.

“Vive ahora, ahora mismo, en el presente. Es difícil, pero aprendí a hacerlo durante años. Me perdía mentalmente durante largos ratos, sumido en la preocupación, la autocompasión, la vergüenza y la duda, y repasaba decisiones. Dudaba de mí mismo. Debería haber hecho esto. Nunca debería haber hecho aquello. Eso se terminó...“, agregó.

Dane, que nació en San Francisco, debutó en televisión en un episodio de 1991 de la serie “Salvado por la campana”.

Comenzó a interpretar el papel que lo lanzó a la fama en Grey’s Anatomy en 2006, cuando dio vida al apuesto cirujano Mark Sloan. Apareció en 139 episodios hasta 2021. También participó en el drama de HBO Euphoria.