Gente

Se revela video secreto que grabó Eric Dane antes de morir; dejó conmovedor mensaje para sus hijas: “Lo intenté”

El actor dejó una huella imborrable en miles de seguidores, a quienes tomó por sorpresa su pérdida.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

20 de febrero de 2026, 8:50 p. m.
Eric Dane
Eric Dane Foto: Euphoria - HBO Max

Eric Dane, famoso actor recordado por su papel de cirujano plástico en la serie Grey’s Anatomy, murió a los 53 años, informaron el jueves medios de Estados Unidos. La noticia impactó a millones de personas, quienes no podían creer que esto hubiera ocurrido.

El año pasado, Dane anunció que le habían diagnosticado esclerosis lateral amiotrófica (ELA), el trastorno neurológico conocido también como enfermedad de Lou Gehrig.

“Con profundo pesar, compartimos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA”, dijo la familia del actor estadounidense en un comunicado citado por la cadena CBS y otros medios.

Sale a la luz impactante detalle sobre la causa de muerte de Peter Greene, actor de ‘Pulp Fiction’, hallado en su apartamento

Sin embargo, lo que causó furor fue un mensaje que dejó grabado el artista para sus hijas, por medio de Netflix. Esta idea salió a la luz tras realizarse en secreto, como un gesto de amor una vez falleciera.

Gente

Johanna Fadul arremete contra Maiker tras su eliminación de ‘La Casa de los Famosos’

Gente

Números de la suerte de Walter Mercado para el 21 de febrero; predicciones ganadoras para los signos

Gente

Habló padre de Baby Demoni y expuso detalle que daría giro en la muerte de la influencer: “Tengo la plena seguridad de eso”

Gente

Claudia Bahamón reaccionó a la polémica por los ‘therian’ y publicó inesperado mensaje sobre los animales: “No puedo con esto”

Gente

Participante de ‘A otro nivel’ destapó su pasado con Yeison Jiménez y conmovió a la audiencia

Música

Shakira da inesperada noticia: hará concierto gratuito en México; cuándo y dónde será el show

Gente

Diana Ángel hizo llamado a seguidores de Iván Cepeda para el día de votaciones: “Cuidadito se me enfiestan”

Gente

¿De qué murió Eric Dane, famoso y querido actor de ‘Grey’s Anatomy’? Enfrentó duro diagnóstico durante casi un año

Gente

Luto en el cine: falleció Eric Dane, estrella de ‘Grey’s Anatomy’ y ‘Euphoria’; revelaron la causa

Gente

Sale a la luz impactante detalle sobre la causa de muerte de Peter Greene, actor de ‘Pulp Fiction’, hallado en su apartamento

El clip, que muestra el estado en el que se encontraba Eric Dane, conmovió a miles de personas, quienes vieron el esfuerzo que hizo para lograr entregar sus palabras a ambas jóvenes.

Billie y Georgia, estas palabras son para ustedes. Lo intenté. A veces tropecé, pero lo intenté. En general, nos lo pasamos genial, ¿verdad? Recuerdo todos los momentos que pasamos en la playa, tú y yo, y mamá...Quiero contarles cuatro cosas que he aprendido de esta enfermedad. Espero que no solo me escuchen. Espero que me oigan", dijo.

“Vive ahora, ahora mismo, en el presente. Es difícil, pero aprendí a hacerlo durante años. Me perdía mentalmente durante largos ratos, sumido en la preocupación, la autocompasión, la vergüenza y la duda, y repasaba decisiones. Dudaba de mí mismo. Debería haber hecho esto. Nunca debería haber hecho aquello. Eso se terminó...“, agregó.

Dane, que nació en San Francisco, debutó en televisión en un episodio de 1991 de la serie “Salvado por la campana”.

Comenzó a interpretar el papel que lo lanzó a la fama en Grey’s Anatomy en 2006, cuando dio vida al apuesto cirujano Mark Sloan. Apareció en 139 episodios hasta 2021. También participó en el drama de HBO Euphoria.

Más de Gente

Johanna Fadul reacciona a la eliminación de Maiker y revive polémica por su expulsión

Johanna Fadul arremete contra Maiker tras su eliminación de ‘La Casa de los Famosos’

Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo.

Números de la suerte de Walter Mercado para el 21 de febrero; predicciones ganadoras para los signos

Baby Demoni, reconocida influencer que murió.

Habló padre de Baby Demoni y expuso detalle que daría giro en la muerte de la influencer: “Tengo la plena seguridad de eso”

Claudia Bahamón

Claudia Bahamón reaccionó a la polémica por los ‘therian’ y publicó inesperado mensaje sobre los animales: “No puedo con esto”

Andrey Riobueno y Yeison Jiménez

Participante de ‘A otro nivel’ destapó su pasado con Yeison Jiménez y conmovió a la audiencia

Con esta gira, Shakira no solo reafirma su posición como una de las artistas más influyentes del mundo, sino que también ofrece un espacio de celebración, empoderamiento y unidad para sus fans.

Shakira da inesperada noticia: hará concierto gratuito en México; cuándo y dónde será el show

Diana Ángel

Diana Ángel hizo llamado a seguidores de Iván Cepeda para el día de votaciones: “Cuidadito se me enfiestan”

Horóscopo

Signos de horóscopo chino que tendrían un golpe de suerte en la lotería el fin de semana del 21 al 22 de febrero

Daniel Briceño, candidato a la Cámara de Representantes, y la pancanta.

Polémica entre artistas y Daniel Briceño por imagen que se viralizó en redes: “Nos están matando con la reforma a la salud”

Noticias Destacadas