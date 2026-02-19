Luto en el cine: falleció Eric Dane, estrella de ‘Grey’s Anatomy’ y ‘Euphoria’; revelaron la causa

Eric Dane, el célebre actor conocido por sus papeles en Grey’s Anatomy y Euphoria, y quien posteriormente se convirtió en un defensor de la concienciación sobre la ELA, falleció este jueves, 19 de febrero, a los 53 años.

Sus representantes dijeron que Dane murió de esclerosis lateral amiotrófica, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, menos de un año después de anunciar su diagnóstico.

Pese al diagnóstico de su enfermedad, Eric Dane piensa seguir trabajando. Foto tomada de instagram Foto: Instagram

“Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida”, declaró un comunicado que solicitaba privacidad para su familia.

“A lo largo de su trayectoria con ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación, decidido a contribuir a la vida de otros que enfrentan la misma lucha. Lo extrañaremos profundamente y siempre lo recordaremos con cariño. Eric adoraba a sus fans y estará eternamente agradecido por las muestras de amor y apoyo que ha recibido”, agregaron.

Dane nació el 9 de noviembre de 1972 y se crio en California. Su padre, un marino, murió de un disparo cuando él tenía 7 años. Después de la preparatoria, se mudó a Los Ángeles para dedicarse a la actuación, consiguiendo papeles como invitado en series como Salvado por la campana, Casados... con hijos, Embrujadas y X-Men: La decisión final, además de una temporada del breve drama médico Gideon’s Crossing.

Su gran oportunidad llegó a mediados de la década de 2000, cuando fue elegido para interpretar al Dr. Mark Sloan, también conocido como McSteamy, en el drama médico de ABC Grey’s Anatomy, un papel que interpretaría desde 2006 hasta 2012 y que repetiría en 2021.

En 2019, dio un giro de 180 grados y se convirtió en Cal Jacobs, un hombre casado con problemas, en el drama de HBO, Euphoria, un papel que continuó desempeñando hasta su muerte.

Eric Dane, protagonista de la serie Grey’s Anatomy. Foto: Instagram

Dane también interpretó a Tom Chandler, el capitán de un destructor de la Marina de los EE. UU. en el mar después de que una catástrofe global acabara con la mayor parte de la población mundial, en el drama de TNT The Last ShiP. En 2017, la producción se detuvo mientras Dane luchaba contra la depresión.

En abril de 2025, Dane anunció que le habían diagnosticado ELA, una enfermedad progresiva que ataca las células nerviosas que controlan los músculos de todo el cuerpo.

La ELA destruye gradualmente las células nerviosas y las conexiones necesarias para caminar, hablar y respirar. La mayoría de los pacientes fallecen entre tres y cinco años después del diagnóstico.

Eric Dane falleció el 19 de febrero. Foto: Instagram

Dane se convirtió en un defensor de la concienciación sobre la ELA, participando en una conferencia de prensa en Washington sobre la autorización previa del seguro médico.

“Algunos de ustedes quizá me conozcan por programas de televisión como Grey’s Anatomy, donde interpreto a un médico. Pero hoy estoy aquí para hablar brevemente como paciente que lucha contra la ELA”, dijo en junio de 2025. En septiembre de ese año, la Red de ELA nombró a Dane como defensor del año, en reconocimiento a su compromiso con la concienciación y el apoyo a las personas que viven con ELA.

Está previsto que Dane publique sus memorias en 2026. Book of Days: A Memoir in Moments será publicado por The Open Field, de Maria Shriver , un sello de Penguin Random House. Según Open Field, Dane rememorará momentos clave de su vida, desde su primer día de trabajo en Grey’s Anatomy hasta el nacimiento de sus dos hijas y la noticia de que padece ELA.

“Quiero capturar los momentos que me formaron —los días hermosos, los difíciles, los que nunca di por sentado— para que, al menos, quienes lo lean recuerden lo que significa vivir con el corazón”, dijo Dane en un comunicado en torno al anuncio del libro. “Si compartir esto ayuda a alguien a encontrarle sentido a sus propios días, entonces mi historia merece la pena ser contada”.

*Con información de AP.